https://ria.ru/20220304/nato-1776601004.html

Правительство Литвы выделит Минобороны средства для размещения войск НАТО

Правительство Литвы выделит Минобороны средства для размещения войск НАТО - РИА Новости, 04.03.2022

Правительство Литвы выделит Минобороны средства для размещения войск НАТО

Правительство Литвы в ходе заседания договорилось выделить Минобороны дополнительно 40,43 миллиона евро для размещения войск НАТО на территории страны. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T20:12

2022-03-04T20:12

2022-03-04T20:12

литва

нато

в мире

минобороны литвы

ингрида шимоните

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Правительство Литвы в ходе заседания договорилось выделить Минобороны дополнительно 40,43 миллиона евро для размещения войск НАТО на территории страны."Мы подготовили проект постановления правительства о выделении от имени государства дополнительных средств министерству обороны в размере 40,43 миллиона евро, это дало бы возможность министерству обороны подготовить размещение дополнительных войск НАТО в Литве", - сказал в ходе онлайн-заседания замминистра финансов Гедиминас Норкунас. Трансляция велась на сайте правительства.Члены правительства согласились с предложением министерства финансов. "Не вижу замечаний, предлагаю принять... Принято", - сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776581012.html

https://ria.ru/20220304/nato-1776576235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

литва, нато, в мире, минобороны литвы, ингрида шимоните