Правительство Литвы выделит Минобороны средства для размещения войск НАТО
Правительство Литвы выделит Минобороны 40,43 миллиона евро для размещения войск НАТО
© AP Photo / Mindaugas KulbisФлаги США, Литвы и НАТО на авиабазе Зокняй, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Флаги США, Литвы и НАТО на авиабазе Зокняй, Литва
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Правительство Литвы в ходе заседания договорилось выделить Минобороны дополнительно 40,43 миллиона евро для размещения войск НАТО на территории страны.
"Мы подготовили проект постановления правительства о выделении от имени государства дополнительных средств министерству обороны в размере 40,43 миллиона евро, это дало бы возможность министерству обороны подготовить размещение дополнительных войск НАТО в Литве", - сказал в ходе онлайн-заседания замминистра финансов Гедиминас Норкунас. Трансляция велась на сайте правительства.
Члены правительства согласились с предложением министерства финансов. "Не вижу замечаний, предлагаю принять... Принято", - сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.