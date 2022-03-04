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Столтенберг пообещал усилить поддержку Грузии и Боснии и Герцеговины
Столтенберг пообещал усилить поддержку Грузии и Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 04.03.2022
Столтенберг пообещал усилить поддержку Грузии и Боснии и Герцеговины
НАТО намерена расширить поддержку Грузии, а также Боснии и Герцеговины на фоне кризиса на Украине, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:22
2022-03-04T17:22
в мире
нато
йенс столтенберг
грузия
босния и герцеговина
россия
ситуация в днр и лнр
украина
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. НАТО намерена расширить поддержку Грузии, а также Боснии и Герцеговины на фоне кризиса на Украине, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока."Мы еще не приняли окончательного решения, но есть договоренность, что мы должны больше поддерживать эти страны. Речь идет об укреплении институтов обороны и безопасности, проведении реформ и в подготовке, а также, возможно, добавить новые виды деятельности для поддержки этих государств", - сказал он. По словам Столтенберга, ситуация на Украине показывает, что эти государства также сталкиваются с опасностью.В Беловежской пуще на территории Белоруссии 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220304/nato-1776390523.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, грузия, босния и герцеговина, россия, ситуация в днр и лнр, украина
17:22 04.03.2022
 
Столтенберг пообещал усилить поддержку Грузии и Боснии и Герцеговины

Генсек НАТО Столтенберг пообещал усилить поддержку Грузии и Боснии и Герцеговины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. НАТО намерена расширить поддержку Грузии, а также Боснии и Герцеговины на фоне кризиса на Украине, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока.
"Мы еще не приняли окончательного решения, но есть договоренность, что мы должны больше поддерживать эти страны. Речь идет об укреплении институтов обороны и безопасности, проведении реформ и в подготовке, а также, возможно, добавить новые виды деятельности для поддержки этих государств", - сказал он. По словам Столтенберга, ситуация на Украине показывает, что эти государства также сталкиваются с опасностью.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 00:49
Шольц назвал отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО правильным
В Беловежской пуще на территории Белоруссии 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 17:43
В Боснии и Герцеговине не смогли договориться по санкциям против России
 
В миреНАТОЙенс СтолтенбергГрузияБосния и ГерцеговинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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