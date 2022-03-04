https://ria.ru/20220304/nastuplenie-1776491889.html

Переговоры России и Украины не повлияли на наступление ДНР, заявил Басурин

Переговоры России и Украины не повлияли на наступление ДНР, заявил Басурин - РИА Новости, 04.03.2022

Переговоры России и Украины не повлияли на наступление ДНР, заявил Басурин

Второй раунд переговоров РФ и Украины не повлиял на наступление сил ДНР, заявил в пятницу представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:53

2022-03-04T13:53

2022-03-04T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

здоровье - общество

волноваха

украина

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Второй раунд переговоров РФ и Украины не повлиял на наступление сил ДНР, заявил в пятницу представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Переговоры не повлияли на наступательные действия, мы продолжаем освобождать нашу территорию. Мы движемся не только к государственной своей границе, но и начинаем от Волновахи подыматься вверх на север", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.

https://ria.ru/20220304/lnr-1776468319.html

волноваха

украина

россия

донецкая народная республика

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Станислав Ванд

в мире, здоровье - общество, волноваха, украина, россия, донецкая народная республика