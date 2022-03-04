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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/nastuplenie-1776491889.html
Переговоры России и Украины не повлияли на наступление ДНР, заявил Басурин
Переговоры России и Украины не повлияли на наступление ДНР, заявил Басурин - РИА Новости, 04.03.2022
Переговоры России и Украины не повлияли на наступление ДНР, заявил Басурин
Второй раунд переговоров РФ и Украины не повлиял на наступление сил ДНР, заявил в пятницу представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:53
2022-03-04T13:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
волноваха
украина
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Второй раунд переговоров РФ и Украины не повлиял на наступление сил ДНР, заявил в пятницу представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Переговоры не повлияли на наступательные действия, мы продолжаем освобождать нашу территорию. Мы движемся не только к государственной своей границе, но и начинаем от Волновахи подыматься вверх на север", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
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волноваха
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в мире, здоровье - общество, волноваха, украина, россия, донецкая народная республика
13:53 04.03.2022
 
Переговоры России и Украины не повлияли на наступление ДНР, заявил Басурин

Басурин: второй раунд российско-украинских переговоров не повлиял на наступление сил ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Второй раунд переговоров РФ и Украины не повлиял на наступление сил ДНР, заявил в пятницу представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Переговоры не повлияли на наступательные действия, мы продолжаем освобождать нашу территорию. Мы движемся не только к государственной своей границе, но и начинаем от Волновахи подыматься вверх на север", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
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