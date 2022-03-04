https://ria.ru/20220304/narushenie-1776410665.html

WP: медиакампания Украины против России может нарушать Женевскую конвенцию

WP: медиакампания Украины против России может нарушать Женевскую конвенцию - РИА Новости, 04.03.2022

WP: медиакампания Украины против России может нарушать Женевскую конвенцию

Кампания украинских властей с публикацией шокирующих фото и видео и призывами осудить действия РФ может нарушать Женевскую конвенцию, сообщает Washington Post. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T07:34

2022-03-04T07:34

2022-03-04T07:35

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Кампания украинских властей с публикацией шокирующих фото и видео и призывами осудить действия РФ может нарушать Женевскую конвенцию, сообщает Washington Post.Издание указывает, что украинские власти опубликовали "жуткие фотографии и видео убитых и захваченных русских солдат в надежде подорвать натиск Кремля". Издание констатирует, что подлинность фото и видео не может быть проверена независимо, как и подтверждены утверждения, что на кадрах - взятые в плен российские военнослужащие. В сообщении говорится, что эксперты по военному праву считают данную кампанию нарушающей международные нормы."В Telegram, Twitter и YouTube министерство внутренних дел Украины с воскресенья публикует непрерывный поток чрезвычайно наглядных изображений, демонстрирующих ужасы войны и предлагающих россиянам изучить их, чтобы определить, есть ли на изображениях пропавший любимый человек", - говорится в сообщении."Эта тактика может быть истолкована как нарушение Женевской конвенции, в которой говорится, что правительства должны "все время" защищать военнопленных от "оскорблений и общественного любопытства", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/feyki-1776222516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина