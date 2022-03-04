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Совфед одобрил закон о расследовании преступлений в сфере налогов и сборов
Совфед одобрил закон о расследовании преступлений в сфере налогов и сборов - РИА Новости, 04.03.2022
Совфед одобрил закон о расследовании преступлений в сфере налогов и сборов
Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании процедуры расследования отдельных преступлений в сфере налогов и сборов. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:08
2022-03-04T16:08
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании процедуры расследования отдельных преступлений в сфере налогов и сборов.Документ входит в пакет правительственных законопроектов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций.Закон направлен на защиту прав предпринимателей и предоставляет возможность контроля и проверки сведений о неуплате налогов и сборов только налоговым органам, у которых есть все необходимые инструменты. Для этого предусматривается, что поводом для возбуждения уголовного дела могут служить только материалы, направленные налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах.Ожидается, что реализация закона будет способствовать совершенствованию порядка взаимодействия органов, осуществляющих дознание и предварительное расследование, а также налоговых органов и страховщиков при решении вопросов о возбуждении соответствующего уголовного дела.
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общество, совет федерации рф
16:08 04.03.2022
 
Совфед одобрил закон о расследовании преступлений в сфере налогов и сборов

Совфед одобрил закон о процедуре расследования преступлений в сфере налогов и сборов

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании процедуры расследования отдельных преступлений в сфере налогов и сборов.
Документ входит в пакет правительственных законопроектов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций.
Закон направлен на защиту прав предпринимателей и предоставляет возможность контроля и проверки сведений о неуплате налогов и сборов только налоговым органам, у которых есть все необходимые инструменты. Для этого предусматривается, что поводом для возбуждения уголовного дела могут служить только материалы, направленные налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Ожидается, что реализация закона будет способствовать совершенствованию порядка взаимодействия органов, осуществляющих дознание и предварительное расследование, а также налоговых органов и страховщиков при решении вопросов о возбуждении соответствующего уголовного дела.
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