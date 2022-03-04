https://ria.ru/20220304/nalog-1776544283.html

Совфед одобрил закон о расследовании преступлений в сфере налогов и сборов

Совфед одобрил закон о расследовании преступлений в сфере налогов и сборов - РИА Новости, 04.03.2022

Совфед одобрил закон о расследовании преступлений в сфере налогов и сборов

Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании процедуры расследования отдельных преступлений в сфере налогов и сборов. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:08

2022-03-04T16:08

2022-03-04T16:08

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании процедуры расследования отдельных преступлений в сфере налогов и сборов.Документ входит в пакет правительственных законопроектов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций.Закон направлен на защиту прав предпринимателей и предоставляет возможность контроля и проверки сведений о неуплате налогов и сборов только налоговым органам, у которых есть все необходимые инструменты. Для этого предусматривается, что поводом для возбуждения уголовного дела могут служить только материалы, направленные налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах.Ожидается, что реализация закона будет способствовать совершенствованию порядка взаимодействия органов, осуществляющих дознание и предварительное расследование, а также налоговых органов и страховщиков при решении вопросов о возбуждении соответствующего уголовного дела.

https://ria.ru/20220302/nalog-1776046244.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, совет федерации рф