https://ria.ru/20220304/nagnetanie-1776507945.html

Путин посоветовал странам-соседям не нагнетать ситуацию

Путин посоветовал странам-соседям не нагнетать ситуацию - РИА Новости, 04.03.2022

Путин посоветовал странам-соседям не нагнетать ситуацию

Президент России Владимир Путин посоветовал странам-соседям не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения, отметив, что Россия выполняет и будет выполнять свои РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:33

2022-03-04T14:33

2022-03-04T14:33

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал странам-соседям не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения, отметив, что Россия выполняет и будет выполнять свои обязательства."Им (соседним странам - ред.) бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим тут никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения", - сказал он на церемонии поднятия флага РФ на пароме "Маршал Рокоссовский".

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775603819.html

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, в мире, владимир путин