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Путин посоветовал странам-соседям не нагнетать ситуацию
Путин посоветовал странам-соседям не нагнетать ситуацию - РИА Новости, 04.03.2022
Путин посоветовал странам-соседям не нагнетать ситуацию
Президент России Владимир Путин посоветовал странам-соседям не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения, отметив, что Россия выполняет и будет выполнять свои РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:33
2022-03-04T14:33
2022-03-04T14:33
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал странам-соседям не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения, отметив, что Россия выполняет и будет выполнять свои обязательства."Им (соседним странам - ред.) бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим тут никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения", - сказал он на церемонии поднятия флага РФ на пароме "Маршал Рокоссовский".
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775603819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин
Путин посоветовал странам-соседям не нагнетать ситуацию
Президент Путин посоветовал странам-соседям не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения