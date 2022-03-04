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Врач предупредил, что громкая музыка "омолодила" появление тугоухости

Врач предупредил, что громкая музыка "омолодила" появление тугоухости - РИА Новости, 04.03.2022

Врач предупредил, что громкая музыка "омолодила" появление тугоухости

Громкая музыка "омолодила" появление нейросенсорной тугоухости среди москвичей, сообщил РИА Новости главный оториноларинголог Департамента здравоохранения... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T07:23

2022-03-04T07:23

2022-03-04T07:23

общество

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Громкая музыка "омолодила" появление нейросенсорной тугоухости среди москвичей, сообщил РИА Новости главный оториноларинголог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков.Он отметил, что в структуре ЛОР-заболеваний на третьем месте находятся заболевания уха, при этом около 25% обращений в амбулаторно-поликлинические отделения Москвы связаны с проблемой нейросенсорной тугоухости."А ведь корректируется она очень непросто. Подобный пациент вынужден проходить несколько раз в год обследование и стационарное лечение на протяжении всей жизни, а в каких-то случаях спасает только аппаратное слухопротезирование", - добавил врач.По словам собеседника агентства, лечение нейросенсорной тугоухости проводится только консервативными методами, направленными на сохранение и поддержание работоспособности клеток слухового нерва в случае если они частично сохранены. При этом лечение при хронической форме нейросенсорной тугоухости направлено в основном на стабилизацию и предупреждение прогрессирования ухудшения слуха. При выраженной нейросенсорной тугоухости корректировка слуха возможна с помощью слуховых аппаратов или кохлеарной имплантации."В филиалах Института: Сурдологическом центре для взрослых и Детском городском консультативно-диагностическом сурдологическом центре пациенты могут пройти обследование слуха, получить специализированную амбулаторную консультативную сурдологическую помощь. Также в сурдологических центрах проводится подбор и выдача слуховых аппаратов льготным категориям граждан и инвалидам по слуху. В 2021 году слуховыми аппаратами были обеспечены более 8 000 взрослых и порядка 800 детей", - добавил Крюков.

https://ria.ru/20220303/ukho-1776176540.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, здоровье - общество