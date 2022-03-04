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Врач предупредил, что громкая музыка "омолодила" появление тугоухости
Врач предупредил, что громкая музыка "омолодила" появление тугоухости - РИА Новости, 04.03.2022
Врач предупредил, что громкая музыка "омолодила" появление тугоухости
Громкая музыка "омолодила" появление нейросенсорной тугоухости среди москвичей, сообщил РИА Новости главный оториноларинголог Департамента здравоохранения... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T07:23
2022-03-04T07:23
2022-03-04T07:23
общество
москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Громкая музыка "омолодила" появление нейросенсорной тугоухости среди москвичей, сообщил РИА Новости главный оториноларинголог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков.Он отметил, что в структуре ЛОР-заболеваний на третьем месте находятся заболевания уха, при этом около 25% обращений в амбулаторно-поликлинические отделения Москвы связаны с проблемой нейросенсорной тугоухости."А ведь корректируется она очень непросто. Подобный пациент вынужден проходить несколько раз в год обследование и стационарное лечение на протяжении всей жизни, а в каких-то случаях спасает только аппаратное слухопротезирование", - добавил врач.По словам собеседника агентства, лечение нейросенсорной тугоухости проводится только консервативными методами, направленными на сохранение и поддержание работоспособности клеток слухового нерва в случае если они частично сохранены. При этом лечение при хронической форме нейросенсорной тугоухости направлено в основном на стабилизацию и предупреждение прогрессирования ухудшения слуха. При выраженной нейросенсорной тугоухости корректировка слуха возможна с помощью слуховых аппаратов или кохлеарной имплантации."В филиалах Института: Сурдологическом центре для взрослых и Детском городском консультативно-диагностическом сурдологическом центре пациенты могут пройти обследование слуха, получить специализированную амбулаторную консультативную сурдологическую помощь. Также в сурдологических центрах проводится подбор и выдача слуховых аппаратов льготным категориям граждан и инвалидам по слуху. В 2021 году слуховыми аппаратами были обеспечены более 8 000 взрослых и порядка 800 детей", - добавил Крюков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, здоровье - общество
Врач предупредил, что громкая музыка "омолодила" появление тугоухости
Врач Крюков предупредил, что громкая музыка "омолодила" появление тугоухости
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Громкая музыка "омолодила" появление нейросенсорной тугоухости среди москвичей, сообщил РИА Новости главный оториноларинголог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков.
"В 2021 году только в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л.И. Свержевского было выполнено более 70 тысяч исследований слуха. И большинство проблем со слухом были связаны с нейросенсорной тугоухостью. Среди всех причин снижения слуха я бы особо отметил такую проблему, как шумовая тугоухость. Это связано прежде всего с использованием различных электронных портативных устройств для прослушивания музыки. В основном ими пользуется молодежь. К возникновению шумовой тугоухости приводит уровень звука свыше 85 дБ, а в некоторых общественных местах за счет дополнительного шумового фона на ухо пользователя наушников воздействует звук силой 100–110 дБ. Поэтому шумовая нейросенсорная тугоухость в Москве сильно помолодела", - рассказал Крюков.
Он отметил, что в структуре ЛОР-заболеваний на третьем месте находятся заболевания уха, при этом около 25% обращений в амбулаторно-поликлинические отделения Москвы
связаны с проблемой нейросенсорной тугоухости.
"А ведь корректируется она очень непросто. Подобный пациент вынужден проходить несколько раз в год обследование и стационарное лечение на протяжении всей жизни, а в каких-то случаях спасает только аппаратное слухопротезирование", - добавил врач.
По словам собеседника агентства, лечение нейросенсорной тугоухости проводится только консервативными методами, направленными на сохранение и поддержание работоспособности клеток слухового нерва в случае если они частично сохранены. При этом лечение при хронической форме нейросенсорной тугоухости направлено в основном на стабилизацию и предупреждение прогрессирования ухудшения слуха. При выраженной нейросенсорной тугоухости корректировка слуха возможна с помощью слуховых аппаратов или кохлеарной имплантации.
"В филиалах Института: Сурдологическом центре для взрослых и Детском городском консультативно-диагностическом сурдологическом центре пациенты могут пройти обследование слуха, получить специализированную амбулаторную консультативную сурдологическую помощь. Также в сурдологических центрах проводится подбор и выдача слуховых аппаратов льготным категориям граждан и инвалидам по слуху. В 2021 году слуховыми аппаратами были обеспечены более 8 000 взрослых и порядка 800 детей", - добавил Крюков.