https://ria.ru/20220304/muzey-1776544003.html

День открытых дверей пройдет в Еврейском музее в понедельник

День открытых дверей пройдет в Еврейском музее в понедельник - РИА Новости, 04.03.2022

День открытых дверей пройдет в Еврейском музее в понедельник

В понедельник, 7 марта, в Еврейском музее и центре толерантности в Москве пройдет день открытых дверей, все выставки будут бесплатными для посещения, сообщает... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:52

2022-03-04T16:52

2022-03-04T16:53

культура

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выставки

куда сходить

российский еврейский музей толерантности

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В понедельник, 7 марта, в Еврейском музее и центре толерантности в Москве пройдет день открытых дверей, все выставки будут бесплатными для посещения, сообщает пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале.На данный момент в музее проходят четыре выставки: фотопроект "The Lonka Project. Человек под номером", состоящий из более чем 60 снимков людей, переживших Холокост, инсталляция в виде настенной росписи с изображением птиц в зимнем саду и "снегопада" из веревочных лестниц "Снегопад". Хаим Сокол" в лобби музея, интерактивная выставка с 4D-кинотеатром и детскими мастерскими "Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства" и веб-проект "Несомной", посвященный переживанию эмоциональных травм.Вход на выставки осуществляется по сеансам, необходимо оформить бесплатный билет на конкретное время. Если онлайн-билет уже недоступен, то входной документ можно получить в кассе музея.

https://ria.ru/20220218/kholokost-1773423387.html

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Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, музеи, выставки, куда сходить , российский еврейский музей толерантности