https://ria.ru/20220304/muzey-1776544003.html
День открытых дверей пройдет в Еврейском музее в понедельник
День открытых дверей пройдет в Еврейском музее в понедельник - РИА Новости, 04.03.2022
День открытых дверей пройдет в Еврейском музее в понедельник
В понедельник, 7 марта, в Еврейском музее и центре толерантности в Москве пройдет день открытых дверей, все выставки будут бесплатными для посещения, сообщает... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:52
2022-03-04T16:52
2022-03-04T16:53
культура
новости культуры
музеи
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куда сходить
российский еврейский музей толерантности
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В понедельник, 7 марта, в Еврейском музее и центре толерантности в Москве пройдет день открытых дверей, все выставки будут бесплатными для посещения, сообщает пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале.На данный момент в музее проходят четыре выставки: фотопроект "The Lonka Project. Человек под номером", состоящий из более чем 60 снимков людей, переживших Холокост, инсталляция в виде настенной росписи с изображением птиц в зимнем саду и "снегопада" из веревочных лестниц "Снегопад". Хаим Сокол" в лобби музея, интерактивная выставка с 4D-кинотеатром и детскими мастерскими "Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства" и веб-проект "Несомной", посвященный переживанию эмоциональных травм.Вход на выставки осуществляется по сеансам, необходимо оформить бесплатный билет на конкретное время. Если онлайн-билет уже недоступен, то входной документ можно получить в кассе музея.
https://ria.ru/20220218/kholokost-1773423387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, выставки, куда сходить , российский еврейский музей толерантности
16:52 04.03.2022 (обновлено: 16:53 04.03.2022)
День открытых дверей пройдет в Еврейском музее в понедельник
День открытых дверей пройдет в Еврейском музее в Москве, вход на все выставки бесплатный
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В понедельник, 7 марта, в Еврейском музее и центре толерантности в Москве пройдет день открытых дверей, все выставки будут бесплатными для посещения, сообщает пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале.
"В понедельник, 7 марта, в Еврейском музее и центре толерантности традиционно состоится день открытых дверей. Постоянную экспозицию и временные выставки можно посетить бесплатно", — говорится в сообщении.
На данный момент в музее проходят четыре выставки: фотопроект "The Lonka Project. Человек под номером", состоящий из более чем 60 снимков людей, переживших Холокост, инсталляция в виде настенной росписи с изображением птиц в зимнем саду и "снегопада" из веревочных лестниц "Снегопад". Хаим Сокол" в лобби музея, интерактивная выставка с 4D-кинотеатром и детскими мастерскими "Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства" и веб-проект "Несомной", посвященный переживанию эмоциональных травм.
Вход на выставки осуществляется по сеансам, необходимо оформить бесплатный билет на конкретное время. Если онлайн-билет уже недоступен, то входной документ можно получить в кассе музея.