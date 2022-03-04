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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220304/museum-1776551352.html
Выставка "Итоги сезона 58" открылась в музее декоративного искусства
Выставка "Итоги сезона 58" открылась в музее декоративного искусства - РИА Новости, 04.03.2022
Выставка "Итоги сезона 58" открылась в музее декоративного искусства
Во Всероссийском музее декоративного искусства открылось две выставки — "Итоги сезона 58" и "Кухня художника или "вход со двора", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:56
2022-03-04T17:56
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылось две выставки — "Итоги сезона 58" и "Кухня художника или "вход со двора", сообщает пресс-служба. Первая из них посвящена творчеству московских художников театра. Она ежегодно проводится Союзом театральных деятелей Российской Федерации с 1964-го. В экспозиции представлены работы шестидесяти мастеров, осуществивших постановки в театрах столицы, различных городах России и за рубежом."Довольно трудно сделать срез одного театрального сезона и определить его особенные черты. Зато наблюдать за итогами каждого автора в отдельности – увлекательное и любопытное занятие", — объясняется в пресс-релизе.Посетители увидят проекты Владимира Арефьева ("Месяц в деревне", МХТ имени Чехова), Станислава Бенедиктова ("Горе от ума", РАМТ), Анастасии Глебовой ("Стакан воды" театр Et cetera), Ларисы Ломакиной ("Кармен", Пермский театр оперы и балета), Степана Лукьянова ("Cababasis.Damonen" по мотивам романа Ф. Достоевского "Бесы", театр Staatstheater Cottbus, Германия) и многих других. Также выставка отдает дань памяти художнику Сергею Бархину, которого не стало 19 ноября 2020. В экспозиции — репродукции эскизов (оригиналы утеряны) к его последнему спектаклю "Меня нет дома" в театре "Эрмитаж", а также "Мизансцены и образы" к "Маленьким трагедиям" Пушкина. С "Итогами сезона 58" можно ознакомиться до 3 апреля 2022 года.Вторая открывшаяся выставка приурочена к 70-летию со дня рождения Дмитрия Иконникова. На ней представлены тематические циклы художника —"Жизнь на девятом этаже", "Город. Вход со двора", "Швея. Ткань времени", "Средиземноморье", "Париж". Организаторы также подготовили подборку видеофильмов и интервью мастера.В экспозиции демонстрируются и скульптурные композиции его соратника Михаила Дронова. Иконников "философски осмысляет действительность и одинаково трепетно воспринимает все, данное человеку Богом. (...) Избранная художником мера условности позволяет перевести самый простой бытовой предмет в знак и символ Жизни, которая в назначенное время уйдет в вечность", — считает Елена Романова, советник РАХ, член-корреспондент Российской академии художеств.Мастер использует разные техники живописи и рисунка, экспериментирует с материалами. "В начале двухтысячных годов "кухня художника" поменялась радикально: от искусства плаката и книжной графики Дмитрий Иконников окончательно перешел к живописно-графическому языку", — говорится в пресс-релизе. Выставка "Кухня художника или "вход со двора" продлится до 17 апреля 2022 года.
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Елена Громова
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новости культуры, искусство, театр
17:56 04.03.2022
 
Выставка "Итоги сезона 58" открылась в музее декоративного искусства

Выставка театральных художников открылась в Всероссийском музее декоративного искусства

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусстваН. Абдрашитова "Девочка и слон"
Н. Абдрашитова Девочка и слон - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылось две выставки — "Итоги сезона 58" и "Кухня художника или "вход со двора", сообщает пресс-служба.
Первая из них посвящена творчеству московских художников театра. Она ежегодно проводится Союзом театральных деятелей Российской Федерации с 1964-го.
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Екатерина Галактионова, "Полиционер"

Е. Галактионова Полиционер
1 из 3

Екатерина Галактионова, "Полиционер"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Анастасия Нефедова, "Путеводитель по балету"

А. Нефедова Путеводитель по балету
2 из 3

Анастасия Нефедова, "Путеводитель по балету"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Лариса Ломакина, "Кармен"

Л. Ломакина Кармен
3 из 3

Лариса Ломакина, "Кармен"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
1 из 3

Екатерина Галактионова, "Полиционер"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
2 из 3

Анастасия Нефедова, "Путеводитель по балету"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
3 из 3

Лариса Ломакина, "Кармен"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
В экспозиции представлены работы шестидесяти мастеров, осуществивших постановки в театрах столицы, различных городах России и за рубежом.
"Довольно трудно сделать срез одного театрального сезона и определить его особенные черты. Зато наблюдать за итогами каждого автора в отдельности – увлекательное и любопытное занятие", — объясняется в пресс-релизе.
Посетители увидят проекты Владимира Арефьева ("Месяц в деревне", МХТ имени Чехова), Станислава Бенедиктова ("Горе от ума", РАМТ), Анастасии Глебовой ("Стакан воды" театр Et cetera), Ларисы Ломакиной ("Кармен", Пермский театр оперы и балета), Степана Лукьянова ("Cababasis.Damonen" по мотивам романа Ф. Достоевского "Бесы", театр Staatstheater Cottbus, Германия) и многих других.
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Вера Никольская, "МЫ"

В. Никольская МЫ
1 из 5

Вера Никольская, "МЫ"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Анастасия Глебова, "Стакан воды"

Н.Глебова Стакан воды
2 из 5

Анастасия Глебова, "Стакан воды"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Максим Обрезков, "Мертвые души"

М.Обрезков Мертвые души
3 из 5

Максим Обрезков, "Мертвые души"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Сергей Бархин, "Меня нет дома"

С.М. Бархин Меня нет дома
4 из 5

Сергей Бархин, "Меня нет дома"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Карина Автандилова, "На краю Африки"

К.Автандилова На краю Африки
5 из 5

Карина Автандилова, "На краю Африки"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
1 из 5

Вера Никольская, "МЫ"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
2 из 5

Анастасия Глебова, "Стакан воды"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
3 из 5

Максим Обрезков, "Мертвые души"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
4 из 5

Сергей Бархин, "Меня нет дома"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
5 из 5

Карина Автандилова, "На краю Африки"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
Также выставка отдает дань памяти художнику Сергею Бархину, которого не стало 19 ноября 2020. В экспозиции — репродукции эскизов (оригиналы утеряны) к его последнему спектаклю "Меня нет дома" в театре "Эрмитаж", а также "Мизансцены и образы" к "Маленьким трагедиям" Пушкина.
С "Итогами сезона 58" можно ознакомиться до 3 апреля 2022 года.
Вторая открывшаяся выставка приурочена к 70-летию со дня рождения Дмитрия Иконникова. На ней представлены тематические циклы художника —"Жизнь на девятом этаже", "Город. Вход со двора", "Швея. Ткань времени", "Средиземноморье", "Париж". Организаторы также подготовили подборку видеофильмов и интервью мастера.
В экспозиции демонстрируются и скульптурные композиции его соратника Михаила Дронова.
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Дмитрий Иконников, "В гостях у Вои Княжевича"

Дмитрий Иконников В гостях у Вои Княжевича
1 из 5

Дмитрий Иконников, "В гостях у Вои Княжевича"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Дмитрий Иконников, "Двор с синими гаражами"

Дмитрий Иконников Двор с синими гаражами
2 из 5

Дмитрий Иконников, "Двор с синими гаражами"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Дмитрий Иконников, "Кафе у моря"

Дмитрий Иконников Кафе у моря
3 из 5

Дмитрий Иконников, "Кафе у моря"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Михаил Дронов, "Мастер"

Михаил Дронов Мастер
4 из 5

Михаил Дронов, "Мастер"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Михаил Дронов, "Дистиллятор"

Михаил Дронов Дистиллятор
5 из 5

Михаил Дронов, "Дистиллятор"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
1 из 5

Дмитрий Иконников, "В гостях у Вои Княжевича"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
2 из 5

Дмитрий Иконников, "Двор с синими гаражами"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
3 из 5

Дмитрий Иконников, "Кафе у моря"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
4 из 5

Михаил Дронов, "Мастер"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
5 из 5

Михаил Дронов, "Дистиллятор"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
Иконников "философски осмысляет действительность и одинаково трепетно воспринимает все, данное человеку Богом. (...) Избранная художником мера условности позволяет перевести самый простой бытовой предмет в знак и символ Жизни, которая в назначенное время уйдет в вечность", — считает Елена Романова, советник РАХ, член-корреспондент Российской академии художеств.
Мастер использует разные техники живописи и рисунка, экспериментирует с материалами.
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Дмитрий Иконников, "Венеция. Взгляд из окна"

Дмитрий Иконников Венеция. Взгляд из окна
1 из 5

Дмитрий Иконников, "Венеция. Взгляд из окна"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Дмитрий Иконников, "Большое пиво. Воскресенье"

Дмитрий Иконников Большое пиво. Воскресенье
2 из 5

Дмитрий Иконников, "Большое пиво. Воскресенье"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Дмитрий Иконников, "Пейзаж в интерьере"

Дмитрий Иконников. Пейзаж в интерьере
3 из 5

Дмитрий Иконников, "Пейзаж в интерьере"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Дмитрий Иконников, "Сон"

Дмитрий Иконников Сон
4 из 5

Дмитрий Иконников, "Сон"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства

Дмитрий Иконников, "Моя Италия"

Дмитрий Иконников Моя Италия
5 из 5

Дмитрий Иконников, "Моя Италия"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
1 из 5

Дмитрий Иконников, "Венеция. Взгляд из окна"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
2 из 5

Дмитрий Иконников, "Большое пиво. Воскресенье"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
3 из 5

Дмитрий Иконников, "Пейзаж в интерьере"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
4 из 5

Дмитрий Иконников, "Сон"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
5 из 5

Дмитрий Иконников, "Моя Италия"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
"В начале двухтысячных годов "кухня художника" поменялась радикально: от искусства плаката и книжной графики Дмитрий Иконников окончательно перешел к живописно-графическому языку", — говорится в пресс-релизе.
Выставка "Кухня художника или "вход со двора" продлится до 17 апреля 2022 года.
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