https://ria.ru/20220304/museum-1776551352.html

Выставка "Итоги сезона 58" открылась в музее декоративного искусства

Выставка "Итоги сезона 58" открылась в музее декоративного искусства - РИА Новости, 04.03.2022

Выставка "Итоги сезона 58" открылась в музее декоративного искусства

Во Всероссийском музее декоративного искусства открылось две выставки — "Итоги сезона 58" и "Кухня художника или "вход со двора", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:56

2022-03-04T17:56

2022-03-04T17:56

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылось две выставки — "Итоги сезона 58" и "Кухня художника или "вход со двора", сообщает пресс-служба. Первая из них посвящена творчеству московских художников театра. Она ежегодно проводится Союзом театральных деятелей Российской Федерации с 1964-го. В экспозиции представлены работы шестидесяти мастеров, осуществивших постановки в театрах столицы, различных городах России и за рубежом."Довольно трудно сделать срез одного театрального сезона и определить его особенные черты. Зато наблюдать за итогами каждого автора в отдельности – увлекательное и любопытное занятие", — объясняется в пресс-релизе.Посетители увидят проекты Владимира Арефьева ("Месяц в деревне", МХТ имени Чехова), Станислава Бенедиктова ("Горе от ума", РАМТ), Анастасии Глебовой ("Стакан воды" театр Et cetera), Ларисы Ломакиной ("Кармен", Пермский театр оперы и балета), Степана Лукьянова ("Cababasis.Damonen" по мотивам романа Ф. Достоевского "Бесы", театр Staatstheater Cottbus, Германия) и многих других. Также выставка отдает дань памяти художнику Сергею Бархину, которого не стало 19 ноября 2020. В экспозиции — репродукции эскизов (оригиналы утеряны) к его последнему спектаклю "Меня нет дома" в театре "Эрмитаж", а также "Мизансцены и образы" к "Маленьким трагедиям" Пушкина. С "Итогами сезона 58" можно ознакомиться до 3 апреля 2022 года.Вторая открывшаяся выставка приурочена к 70-летию со дня рождения Дмитрия Иконникова. На ней представлены тематические циклы художника —"Жизнь на девятом этаже", "Город. Вход со двора", "Швея. Ткань времени", "Средиземноморье", "Париж". Организаторы также подготовили подборку видеофильмов и интервью мастера.В экспозиции демонстрируются и скульптурные композиции его соратника Михаила Дронова. Иконников "философски осмысляет действительность и одинаково трепетно воспринимает все, данное человеку Богом. (...) Избранная художником мера условности позволяет перевести самый простой бытовой предмет в знак и символ Жизни, которая в назначенное время уйдет в вечность", — считает Елена Романова, советник РАХ, член-корреспондент Российской академии художеств.Мастер использует разные техники живописи и рисунка, экспериментирует с материалами. "В начале двухтысячных годов "кухня художника" поменялась радикально: от искусства плаката и книжной графики Дмитрий Иконников окончательно перешел к живописно-графическому языку", — говорится в пресс-релизе. Выставка "Кухня художника или "вход со двора" продлится до 17 апреля 2022 года.

https://ria.ru/20220303/vystavka-1776285745.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, театр