https://ria.ru/20220304/moskva-1776491173.html
Власти Москвы не согласовали проведение публичных акций 12 марта
Власти Москвы не согласовали проведение публичных акций 12 марта - РИА Новости, 04.03.2022
Власти Москвы не согласовали проведение публичных акций 12 марта
Власти Москвы не согласовали проведение нескольких публичных акций 12 марта в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:50
2022-03-04T13:50
2022-03-04T13:50
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти Москвы не согласовали проведение нескольких публичных акций 12 марта в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.В департаменте сообщили, что в правительство Москвы поступили уведомления о проведении 12 марта 2022 года нескольких публичных мероприятий, а именно: шествия с 14 до 19 часов от пересечения Страстного бульвара с Нарышкинским проездом по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова до пересечения с улицей Садовая-Спасская с количеством участников до 30 000 человек; шествия с 14 до 19 часов от здания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по улице Тверская до Триумфальной площади с количеством участников до 25 000 человек; демонстрации с 14 до 15 часов от станции метро "Пушкинская" до станции Метро "Охотный Ряд" с количеством участников до 100 000 человек."С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании указа мэра Москвы действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным, проведение указанных публичных мероприятий не согласовано",- сообщили в департаменте.
https://ria.ru/20220303/donbass-1776320911.html
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общество, москва, россия
Власти Москвы не согласовали проведение публичных акций 12 марта
Власти Москвы не согласовали проведение публичных акций 12 марта из-за эпидобстановки
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти Москвы не согласовали проведение нескольких публичных акций 12 марта в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В департаменте сообщили, что в правительство Москвы
поступили уведомления о проведении 12 марта 2022 года нескольких публичных мероприятий, а именно: шествия с 14 до 19 часов от пересечения Страстного бульвара с Нарышкинским проездом по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова до пересечения с улицей Садовая-Спасская с количеством участников до 30 000 человек; шествия с 14 до 19 часов от здания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по улице Тверская до Триумфальной площади с количеством участников до 25 000 человек; демонстрации с 14 до 15 часов от станции метро "Пушкинская" до станции Метро "Охотный Ряд" с количеством участников до 100 000 человек.
"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании указа мэра Москвы действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным, проведение указанных публичных мероприятий не согласовано",- сообщили в департаменте.