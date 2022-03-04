https://ria.ru/20220304/moskva-1776491173.html

Власти Москвы не согласовали проведение публичных акций 12 марта

Власти Москвы не согласовали проведение публичных акций 12 марта - РИА Новости, 04.03.2022

Власти Москвы не согласовали проведение публичных акций 12 марта

Власти Москвы не согласовали проведение нескольких публичных акций 12 марта в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:50

2022-03-04T13:50

2022-03-04T13:50

общество

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745475159_0:344:3029:2048_1920x0_80_0_0_1ef1f573e6cd074e7ffe148606907672.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти Москвы не согласовали проведение нескольких публичных акций 12 марта в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.В департаменте сообщили, что в правительство Москвы поступили уведомления о проведении 12 марта 2022 года нескольких публичных мероприятий, а именно: шествия с 14 до 19 часов от пересечения Страстного бульвара с Нарышкинским проездом по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова до пересечения с улицей Садовая-Спасская с количеством участников до 30 000 человек; шествия с 14 до 19 часов от здания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по улице Тверская до Триумфальной площади с количеством участников до 25 000 человек; демонстрации с 14 до 15 часов от станции метро "Пушкинская" до станции Метро "Охотный Ряд" с количеством участников до 100 000 человек."С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании указа мэра Москвы действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным, проведение указанных публичных мероприятий не согласовано",- сообщили в департаменте.

https://ria.ru/20220303/donbass-1776320911.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, москва, россия