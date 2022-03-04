https://ria.ru/20220304/moskva-1776485727.html

Полиция и СК предостерегли от участия в незаконных акциях в Москве

Полиция и СК предостерегли от участия в незаконных акциях в Москве - РИА Новости, 04.03.2022

Полиция и СК предостерегли от участия в незаконных акциях в Москве

Полиция Москвы, столичная прокуратура и Следственный комитет РФ вновь предупредили о последствиях участия в незаконных акциях. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:33

2022-03-04T13:33

2022-03-04T13:33

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полиция Москвы, столичная прокуратура и Следственный комитет РФ вновь предупредили о последствиях участия в незаконных акциях.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, в интернете, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 5 марта в публичном мероприятии в центре Москвы, которое не согласовано с городскими властями."В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - поясняет ведомство.Полиция Москвы обратила внимание на появление в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций в столице 6 марта и предупредила, что "любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться правоохранительными органами".В свою очередь в СК РФ напомнили об уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за массовые беспорядки при проведении несогласованных акций.СК обратился к молодежи и студентам с просьбой не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых или тех, кто обещает вознаграждение: "Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем".

https://ria.ru/20220303/mvd-1776263595.html

https://ria.ru/20220303/aktsiya-1776185270.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)