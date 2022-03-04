https://ria.ru/20220304/moskva-1776485727.html
Полиция и СК предостерегли от участия в незаконных акциях в Москве
Полиция и СК предостерегли от участия в незаконных акциях в Москве - РИА Новости, 04.03.2022
Полиция и СК предостерегли от участия в незаконных акциях в Москве
Полиция Москвы, столичная прокуратура и Следственный комитет РФ вновь предупредили о последствиях участия в незаконных акциях. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:33
2022-03-04T13:33
2022-03-04T13:33
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полиция Москвы, столичная прокуратура и Следственный комитет РФ вновь предупредили о последствиях участия в незаконных акциях.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, в интернете, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 5 марта в публичном мероприятии в центре Москвы, которое не согласовано с городскими властями."В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - поясняет ведомство.Полиция Москвы обратила внимание на появление в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций в столице 6 марта и предупредила, что "любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться правоохранительными органами".В свою очередь в СК РФ напомнили об уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за массовые беспорядки при проведении несогласованных акций.СК обратился к молодежи и студентам с просьбой не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых или тех, кто обещает вознаграждение: "Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем".
https://ria.ru/20220303/mvd-1776263595.html
https://ria.ru/20220303/aktsiya-1776185270.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Полиция и СК предостерегли от участия в незаконных акциях в Москве
Полиция, прокуратура и СК предупредили о незаконности планируемых акций в Москве
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полиция Москвы, столичная прокуратура и Следственный комитет РФ вновь предупредили о последствиях участия в незаконных акциях.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы
, в интернете, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 5 марта в публичном мероприятии в центре Москвы, которое не согласовано с городскими властями.
"В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - поясняет ведомство.
Полиция Москвы обратила внимание на появление в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций в столице 6 марта и предупредила, что "любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться правоохранительными органами".
В свою очередь в СК РФ
напомнили об уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за массовые беспорядки при проведении несогласованных акций.
"За участие в несанкционированных массовых акциях законом предусмотрена ответственность. При этом участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет, а их организация - до 15 лет. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет законом установлено наказание до 3 лет лишения свободы", - сообщает ведомство.
СК обратился к молодежи и студентам с просьбой не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых или тех, кто обещает вознаграждение: "Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем".