Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/moskva-1776485727.html
Полиция и СК предостерегли от участия в незаконных акциях в Москве
Полиция и СК предостерегли от участия в незаконных акциях в Москве - РИА Новости, 04.03.2022
Полиция и СК предостерегли от участия в незаконных акциях в Москве
Полиция Москвы, столичная прокуратура и Следственный комитет РФ вновь предупредили о последствиях участия в незаконных акциях. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:33
2022-03-04T13:33
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полиция Москвы, столичная прокуратура и Следственный комитет РФ вновь предупредили о последствиях участия в незаконных акциях.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, в интернете, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 5 марта в публичном мероприятии в центре Москвы, которое не согласовано с городскими властями."В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - поясняет ведомство.Полиция Москвы обратила внимание на появление в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций в столице 6 марта и предупредила, что "любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться правоохранительными органами".В свою очередь в СК РФ напомнили об уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за массовые беспорядки при проведении несогласованных акций.СК обратился к молодежи и студентам с просьбой не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых или тех, кто обещает вознаграждение: "Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем".
https://ria.ru/20220303/mvd-1776263595.html
https://ria.ru/20220303/aktsiya-1776185270.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
13:33 04.03.2022
 
Полиция и СК предостерегли от участия в незаконных акциях в Москве

Полиция, прокуратура и СК предупредили о незаконности планируемых акций в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полиция Москвы, столичная прокуратура и Следственный комитет РФ вновь предупредили о последствиях участия в незаконных акциях.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, в интернете, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 5 марта в публичном мероприятии в центре Москвы, которое не согласовано с городскими властями.
Сотрудники полиции, обеспечивающие порядок на несогласованной акции против операции по демилитаризации Украины, на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:29
МВД проведет дополнительные мероприятия из-за призывов к незаконным акциям
"В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - поясняет ведомство.
Полиция Москвы обратила внимание на появление в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций в столице 6 марта и предупредила, что "любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться правоохранительными органами".
В свою очередь в СК РФ напомнили об уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за массовые беспорядки при проведении несогласованных акций.
"За участие в несанкционированных массовых акциях законом предусмотрена ответственность. При этом участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет, а их организация - до 15 лет. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет законом установлено наказание до 3 лет лишения свободы", - сообщает ведомство.
СК обратился к молодежи и студентам с просьбой не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых или тех, кто обещает вознаграждение: "Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем".
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:06
Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции 5 марта
 
МоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала