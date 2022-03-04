https://ria.ru/20220304/mosbirzha-1776433630.html
Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта
Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта - РИА Новости, 04.03.2022
Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта
Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи в период с 5 по 8 марта проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:40
2022-03-04T10:40
2022-03-04T10:40
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи в период с 5 по 8 марта проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки."По решению Банка России, 5, 7 и 8 марта 2022 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся", - сообщила биржа.Биржа напомнила, что 6 марта – общероссийский выходной день, соответственно в этот день торги и расчеты также проводиться не будут.
https://ria.ru/20220304/komissiya-1776412852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа
Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта
Торги и расчеты на всех рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта