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Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта
Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта - РИА Новости, 04.03.2022
Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта
Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи в период с 5 по 8 марта проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:40
2022-03-04T10:40
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи в период с 5 по 8 марта проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки."По решению Банка России, 5, 7 и 8 марта 2022 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся", - сообщила биржа.Биржа напомнила, что 6 марта – общероссийский выходной день, соответственно в этот день торги и расчеты также проводиться не будут.
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экономика, россия, московская биржа
10:40 04.03.2022
 
Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта

Торги и расчеты на всех рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московской биржи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи в период с 5 по 8 марта проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки.
"По решению Банка России, 5, 7 и 8 марта 2022 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся", - сообщила биржа.
Биржа напомнила, что 6 марта – общероссийский выходной день, соответственно в этот день торги и расчеты также проводиться не будут.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:08
ЦБ снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров
 
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