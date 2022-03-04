https://ria.ru/20220304/mosbirzha-1776433630.html

Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта

Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта - РИА Новости, 04.03.2022

Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта

Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи в период с 5 по 8 марта проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:40

2022-03-04T10:40

2022-03-04T10:40

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи в период с 5 по 8 марта проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки."По решению Банка России, 5, 7 и 8 марта 2022 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся", - сообщила биржа.Биржа напомнила, что 6 марта – общероссийский выходной день, соответственно в этот день торги и расчеты также проводиться не будут.

https://ria.ru/20220304/komissiya-1776412852.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, московская биржа