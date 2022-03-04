Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/moroz-1776516515.html
После праздников в Центральную Россию придут январские морозы
После праздников в Центральную Россию придут январские морозы - РИА Новости, 04.03.2022
После праздников в Центральную Россию придут январские морозы
Ультраполярное вторжение с январскими морозами произойдет с 9 марта в Центральной России, во второй половине марта весна удивит комфортным теплом, сообщил РИА... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:52
2022-03-04T14:52
общество
евгений тишковец
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593252267_0:58:3021:1757_1920x0_80_0_0_9f75b5c7fbaedb70fb9ef0c21a211813.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ультраполярное вторжение с январскими морозами произойдет с 9 марта в Центральной России, во второй половине марта весна удивит комфортным теплом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С 9 марта в Центральной России, по южной периферии скандинавского антициклона, произойдет ультраполярное вторжение, из-за чего ударят настоящие январские морозы. В условиях малооблачной погоды и северо-восточной тяги ветров в ночные часы воздух будет остывать до минус 10-15, в дневные часы, несмотря на мартовское солнце, столбики термометров не смогут подняться выше минус 3-8, что на 7-8 градусов ниже положенного в марте", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в последующие сутки стужа станет постепенно отступать, и во второй половине месяца температурный маятник качнется в другую сторону, и весна удивит комфортным теплом.
https://ria.ru/20220303/pogoda-1776268711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593252267_76:0:2744:2001_1920x0_80_0_0_18962ccabdc34fa4fd0aa3e2035e79ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений тишковец, погода, россия
14:52 04.03.2022
 
После праздников в Центральную Россию придут январские морозы

Синоптик Фобос Тишковец: 9 марта в Центральную Россию придут январские морозы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в центре Москвы
Женщина на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Женщина на одной из улиц в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ультраполярное вторжение с январскими морозами произойдет с 9 марта в Центральной России, во второй половине марта весна удивит комфортным теплом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С 9 марта в Центральной России, по южной периферии скандинавского антициклона, произойдет ультраполярное вторжение, из-за чего ударят настоящие январские морозы. В условиях малооблачной погоды и северо-восточной тяги ветров в ночные часы воздух будет остывать до минус 10-15, в дневные часы, несмотря на мартовское солнце, столбики термометров не смогут подняться выше минус 3-8, что на 7-8 градусов ниже положенного в марте", - рассказал Тишковец.
Мартовская метель в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:47
Россиянам пообещали на 8 марта погоду с мужским характером
Он отметил, что в последующие сутки стужа станет постепенно отступать, и во второй половине месяца температурный маятник качнется в другую сторону, и весна удивит комфортным теплом.
 
ОбществоЕвгений ТишковецПогодаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала