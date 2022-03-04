https://ria.ru/20220304/moroz-1776516515.html

После праздников в Центральную Россию придут январские морозы

После праздников в Центральную Россию придут январские морозы - РИА Новости, 04.03.2022

После праздников в Центральную Россию придут январские морозы

Ультраполярное вторжение с январскими морозами произойдет с 9 марта в Центральной России, во второй половине марта весна удивит комфортным теплом, сообщил РИА... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:52

2022-03-04T14:52

2022-03-04T14:52

общество

евгений тишковец

погода

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ультраполярное вторжение с январскими морозами произойдет с 9 марта в Центральной России, во второй половине марта весна удивит комфортным теплом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С 9 марта в Центральной России, по южной периферии скандинавского антициклона, произойдет ультраполярное вторжение, из-за чего ударят настоящие январские морозы. В условиях малооблачной погоды и северо-восточной тяги ветров в ночные часы воздух будет остывать до минус 10-15, в дневные часы, несмотря на мартовское солнце, столбики термометров не смогут подняться выше минус 3-8, что на 7-8 градусов ниже положенного в марте", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в последующие сутки стужа станет постепенно отступать, и во второй половине месяца температурный маятник качнется в другую сторону, и весна удивит комфортным теплом.

https://ria.ru/20220303/pogoda-1776268711.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, евгений тишковец, погода, россия