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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220304/mongoliya-1776471373.html
Посольство Монголии готово поддерживать сотрудничество с Россией в культуре
Посольство Монголии готово поддерживать сотрудничество с Россией в культуре - РИА Новости, 04.03.2022
Посольство Монголии готово поддерживать сотрудничество с Россией в культуре
Посольство Монголии в России готово всесторонне поддерживать монгольско-российское сотрудничество в культурной сфере, заявил посол Монголии в Москве Улзийсаханы РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:41
2022-03-04T12:41
культура
россия
монголия
в мире
культура
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посольство Монголии в России готово всесторонне поддерживать монгольско-российское сотрудничество в культурной сфере, заявил посол Монголии в Москве Улзийсаханы Энхтувшин."Надеюсь, что в этом году сотрудничество между культурными деятелями наших двух стран, в том числе фотографами, художниками существенно активизируется. Посольство Монголии готово сотрудничать и оказывать всестороннюю поддержку сотрудничеству между двумя нашими странами в культурной области", - сказал посол на открытии Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Новой Третьяковке в пятницу.Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" проходит в девятый раз, в этом году он будет открыт с 4 марта по 3 апреля 2022 года. В его рамках представлена масштабная фото-экспозиция отечественных фотографов, на снимках которых можно увидеть дикую природу России со всех уголков страны. В текущем году на фестивале также представлена выставка фотографов из Монголии, запечатлевших уникальные пейзажи и животных, обитающих на просторах этой страны.
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россия, монголия, в мире, культура
12:41 04.03.2022
 
Посольство Монголии готово поддерживать сотрудничество с Россией в культуре

Посольство Монголии готово всесторонне поддерживать сотрудничество с Россией в культуре

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПлощадь Сухэ-Батора в центре Улан-Батора
Площадь Сухэ-Батора в центре Улан-Батора - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Площадь Сухэ-Батора в центре Улан-Батора. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посольство Монголии в России готово всесторонне поддерживать монгольско-российское сотрудничество в культурной сфере, заявил посол Монголии в Москве Улзийсаханы Энхтувшин.
"Надеюсь, что в этом году сотрудничество между культурными деятелями наших двух стран, в том числе фотографами, художниками существенно активизируется. Посольство Монголии готово сотрудничать и оказывать всестороннюю поддержку сотрудничеству между двумя нашими странами в культурной области", - сказал посол на открытии Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Новой Третьяковке в пятницу.
Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" проходит в девятый раз, в этом году он будет открыт с 4 марта по 3 апреля 2022 года. В его рамках представлена масштабная фото-экспозиция отечественных фотографов, на снимках которых можно увидеть дикую природу России со всех уголков страны. В текущем году на фестивале также представлена выставка фотографов из Монголии, запечатлевших уникальные пейзажи и животных, обитающих на просторах этой страны.
В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017. - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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