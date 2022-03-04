https://ria.ru/20220304/mongoliya-1776471373.html
Посольство Монголии готово поддерживать сотрудничество с Россией в культуре
Посольство Монголии готово поддерживать сотрудничество с Россией в культуре - РИА Новости, 04.03.2022
Посольство Монголии готово поддерживать сотрудничество с Россией в культуре
Посольство Монголии в России готово всесторонне поддерживать монгольско-российское сотрудничество в культурной сфере, заявил посол Монголии в Москве Улзийсаханы РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:41
2022-03-04T12:41
2022-03-04T12:41
культура
россия
монголия
в мире
культура
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посольство Монголии в России готово всесторонне поддерживать монгольско-российское сотрудничество в культурной сфере, заявил посол Монголии в Москве Улзийсаханы Энхтувшин."Надеюсь, что в этом году сотрудничество между культурными деятелями наших двух стран, в том числе фотографами, художниками существенно активизируется. Посольство Монголии готово сотрудничать и оказывать всестороннюю поддержку сотрудничеству между двумя нашими странами в культурной области", - сказал посол на открытии Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Новой Третьяковке в пятницу.Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" проходит в девятый раз, в этом году он будет открыт с 4 марта по 3 апреля 2022 года. В его рамках представлена масштабная фото-экспозиция отечественных фотографов, на снимках которых можно увидеть дикую природу России со всех уголков страны. В текущем году на фестивале также представлена выставка фотографов из Монголии, запечатлевших уникальные пейзажи и животных, обитающих на просторах этой страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/gazoprovod-1775593313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, в мире, культура
Посольство Монголии готово поддерживать сотрудничество с Россией в культуре
Посольство Монголии готово всесторонне поддерживать сотрудничество с Россией в культуре