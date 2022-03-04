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https://ria.ru/20220304/moller-maersk-1776446098.html
Moller-Maersk прекратит поставки в некоторые российские города
Moller-Maersk прекратит поставки в некоторые российские города - РИА Новости, 04.03.2022
Moller-Maersk прекратит поставки в некоторые российские города
Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S принял решение перестать принимать новые заказы из ряда российских городов вне зависимости от... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:26
2022-03-04T11:26
экономика
новороссийск
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S принял решение перестать принимать новые заказы из ряда российских городов вне зависимости от перевозимого товара, говорится в пресс-релизе Maersk."Поскольку стабильность наших операций и грузов наших клиентов является критически важной вещью, мы также временно прекращаем прием всех новых заказов Maersk в/из Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска, независимо от того, является ли груз продовольственным, медицинским или гуманитарным. Дальний Восток России в настоящее время не затронут", - сказано в релизе.Maersk уточняет, что компания стремится минимизировать количество сбоев в цепи поставок и не усугублять глобальную перегруженность портов и складов. Maersk предлагает бесплатные услуги по смене места назначения груза, а также бесплатную отмену бронирования на Украину и Россию. Компания продлила временную остановку часов задержания и демереджа для импорта и экспорта из Украины и экспорта из России до 11 марта. Грузы, которые уже находятся в пути, будут доставлены, и, что компания работает с портами Европы над устранением задержек и изучают варианты среди портов за ее пределами, сообщает перевозчик.Также компания пишет, что будет продолжать следить за ситуацией и анализировать влияние санкций и экспортного контроля, стремясь как можно быстрее стабилизировать работу.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.Перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает более 80 тысяч человек.
https://ria.ru/20220304/intel-1776431603.html
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экономика, новороссийск, россия, сша, владимир путин
11:26 04.03.2022
 
Moller-Maersk прекратит поставки в некоторые российские города

Датский перевозчик Moller-Maersk прекратит поставки в некоторые российские города

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S принял решение перестать принимать новые заказы из ряда российских городов вне зависимости от перевозимого товара, говорится в пресс-релизе Maersk.
"Поскольку стабильность наших операций и грузов наших клиентов является критически важной вещью, мы также временно прекращаем прием всех новых заказов Maersk в/из Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска, независимо от того, является ли груз продовольственным, медицинским или гуманитарным. Дальний Восток России в настоящее время не затронут", - сказано в релизе.
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Maersk уточняет, что компания стремится минимизировать количество сбоев в цепи поставок и не усугублять глобальную перегруженность портов и складов. Maersk предлагает бесплатные услуги по смене места назначения груза, а также бесплатную отмену бронирования на Украину и Россию. Компания продлила временную остановку часов задержания и демереджа для импорта и экспорта из Украины и экспорта из России до 11 марта. Грузы, которые уже находятся в пути, будут доставлены, и, что компания работает с портами Европы над устранением задержек и изучают варианты среди портов за ее пределами, сообщает перевозчик.
Также компания пишет, что будет продолжать следить за ситуацией и анализировать влияние санкций и экспортного контроля, стремясь как можно быстрее стабилизировать работу.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
Перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает более 80 тысяч человек.
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