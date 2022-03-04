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Молдавия продлила запрет на полеты в своем воздушном пространстве
Молдавия продлила запрет на полеты в своем воздушном пространстве - РИА Новости, 04.03.2022
Молдавия продлила запрет на полеты в своем воздушном пространстве
Запрет на полеты над Молдавией продлен до окончания режима чрезвычайного положения, введенного из-за ситуации на Украине, сообщил вице-премьер, министр... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:34
2022-03-04T13:44
молдавия
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Запрет на полеты над Молдавией продлен до окончания режима чрезвычайного положения, введенного из-за ситуации на Украине, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство до 4 марта."Воздушное пространство Молдавии останется закрытым на время действия режима чрезвычайного положения в целях обеспечения безопасности и защиты гражданской авиации", - сообщил Спыну в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/pochta-1776471223.html
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молдавия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:34 04.03.2022 (обновлено: 13:44 04.03.2022)
 
Молдавия продлила запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Молдавия продлила запрет на полеты в своем воздушном пространстве до окончания режима ЧП

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Запрет на полеты над Молдавией продлен до окончания режима чрезвычайного положения, введенного из-за ситуации на Украине, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство до 4 марта.
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:41
"Почта России" возобновила прием отправлений в Молдавию и на Кипр
"Воздушное пространство Молдавии останется закрытым на время действия режима чрезвычайного положения в целях обеспечения безопасности и защиты гражданской авиации", - сообщил Спыну в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Партия социалистов Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:22
Соцпартия Молдавии осудила поспешность подачи заявки на вступление в ЕС
 
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