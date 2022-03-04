13:42 04.03.2022 (обновлено: 13:47 04.03.2022)
МККК призвал не публиковать в соцсетях фото попавших в плен на Украине
Глава МККК Маурер призвал не публиковать в соцсетях фото попавших в плен на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Петер Маурер призвал все стороны конфликта на Украине достойно обращаться с попавшими плен военными и гражданскими лицами, а также не публиковать их фотографии в социальных сетях.
"С военнопленными и задержанными гражданскими лицами следует обращаться достойно, и они должны быть полностью защищены от жестокого обращения и публичного внимания, включая изображения, распространяемые публично в социальных сетях", - говорится в заявлении Маурера.
Глава МККК добавил, что все стороны и все государства должны разрешить работу беспристрастных гуманитарных организаций, таких как Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.
Маурер подчеркнул, что санкции и другие ограничительные меры должны быть разработаны таким образом, чтобы гуманитарная деятельность могла осуществляться беспрепятственно.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.