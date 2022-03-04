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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/mkkk-1776487409.html
МККК призвал не публиковать в соцсетях фото попавших в плен на Украине
МККК призвал не публиковать в соцсетях фото попавших в плен на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
МККК призвал не публиковать в соцсетях фото попавших в плен на Украине
Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Петер Маурер призвал все стороны конфликта на Украине достойно обращаться с попавшими плен военными РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:42
2022-03-04T13:47
обострение ситуации в днр и лнр
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
петер маурер
украина
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ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Петер Маурер призвал все стороны конфликта на Украине достойно обращаться с попавшими плен военными и гражданскими лицами, а также не публиковать их фотографии в социальных сетях."С военнопленными и задержанными гражданскими лицами следует обращаться достойно, и они должны быть полностью защищены от жестокого обращения и публичного внимания, включая изображения, распространяемые публично в социальных сетях", - говорится в заявлении Маурера.Глава МККК добавил, что все стороны и все государства должны разрешить работу беспристрастных гуманитарных организаций, таких как Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.Маурер подчеркнул, что санкции и другие ограничительные меры должны быть разработаны таким образом, чтобы гуманитарная деятельность могла осуществляться беспрепятственно.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/oon-1776477173.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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международный комитет красного креста (мккк), в мире, петер маурер, украина
13:42 04.03.2022 (обновлено: 13:47 04.03.2022)
 
МККК призвал не публиковать в соцсетях фото попавших в плен на Украине

Глава МККК Маурер призвал не публиковать в соцсетях фото попавших в плен на Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Петер Маурер призвал все стороны конфликта на Украине достойно обращаться с попавшими плен военными и гражданскими лицами, а также не публиковать их фотографии в социальных сетях.
"С военнопленными и задержанными гражданскими лицами следует обращаться достойно, и они должны быть полностью защищены от жестокого обращения и публичного внимания, включая изображения, распространяемые публично в социальных сетях", - говорится в заявлении Маурера.
Глава МККК добавил, что все стороны и все государства должны разрешить работу беспристрастных гуманитарных организаций, таких как Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.
Маурер подчеркнул, что санкции и другие ограничительные меры должны быть разработаны таким образом, чтобы гуманитарная деятельность могла осуществляться беспрепятственно.
Заседание Совета ООН по правам человека - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:02
СПЧ ООН начал обсуждать резолюцию по ситуации на Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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