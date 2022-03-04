https://ria.ru/20220304/miny-1776536554.html

ВСУ выпустили по населенному пункту Байрак четыре мины, заявили в ДНР

ВСУ выпустили по населенному пункту Байрак четыре мины, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022

ВСУ выпустили по населенному пункту Байрак четыре мины, заявили в ДНР

Украинские войска выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по населенному пункту Байрак в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:45

2022-03-04T15:45

2022-03-04T15:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

донбасс

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по населенному пункту Байрак в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:00 - н.п. Новолуганское - н.п. Байрак: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как отмечал президент РФ, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

донбасс

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка Последствия обстрела Донецка 2022-03-04T15:45 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, донбасс, вооруженные силы украины, луганская народная республика, видео