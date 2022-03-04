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ВСУ выпустили по населенному пункту Байрак четыре мины, заявили в ДНР
ВСУ выпустили по населенному пункту Байрак четыре мины, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022
ВСУ выпустили по населенному пункту Байрак четыре мины, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по населенному пункту Байрак в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:45
2022-03-04T15:45
2022-03-04T15:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
донбасс
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по населенному пункту Байрак в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:00 - н.п. Новолуганское - н.п. Байрак: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как отмечал президент РФ, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
2022-03-04T15:45
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PT0M13S
РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, донбасс, вооруженные силы украины, луганская народная республика, видео
ВСУ выпустили по населенному пункту Байрак четыре мины, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре мины по населенному пункту Байрак