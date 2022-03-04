https://ria.ru/20220304/minpromtorg-1776545930.html
Минпромторг предложил перенести уплату утильсбора автоконцернами
Минпромторг предложил перенести уплату утильсбора автоконцернами - РИА Новости, 04.03.2022
Минпромторг предложил перенести уплату утильсбора автоконцернами
Минпромторг РФ предложил перенести уплату утилизационного сбора автоконцернами на декабрь 2022 года в качестве меры поддержки российского автопрома в условиях... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:13
2022-03-04T16:13
2022-03-04T16:13
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил перенести уплату утилизационного сбора автоконцернами на декабрь 2022 года в качестве меры поддержки российского автопрома в условиях санкций, говорится в сообщении министерства."Министерство промышленности и торговли внесло в Правительство Российской Федерации проект постановления, который предполагает отсрочку уплаты утилизационного сбора на продукцию автомобильной промышленности на декабрь 2022 года", - отметили в Минпромторге РФ.В министерстве подчеркнули, что мера направлена на снижение негативных последствий экономической ситуации в первую очередь, для крупнейших системообразующих российских автопроизводителей для обеспечения их работы в условиях антироссийских санкций.Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сбор установлен в рублях, сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии.
https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776476650.html
https://ria.ru/20220304/spetsialisty-1776399613.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Минпромторг предложил перенести уплату утильсбора автоконцернами
Минпромторг предложил перенести уплату утильсбора автоконцернами на конец года
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил перенести уплату утилизационного сбора автоконцернами на декабрь 2022 года в качестве меры поддержки российского автопрома в условиях санкций, говорится в сообщении министерства.
"Министерство промышленности и торговли внесло в Правительство Российской Федерации
проект постановления, который предполагает отсрочку уплаты утилизационного сбора на продукцию автомобильной промышленности на декабрь 2022 года", - отметили в Минпромторге
РФ.
В министерстве подчеркнули, что мера направлена на снижение негативных последствий экономической ситуации в первую очередь, для крупнейших системообразующих российских автопроизводителей для обеспечения их работы в условиях антироссийских санкций.
"Реализация постановления сохранит оборотные средства системообразующих автопроизводителей, являющихся крупнейшими работодателями, в том числе для обеспечения своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, выплат по иным обязательным платежам, а также осуществления опережающей закупки комплектующих", - пояснили в министерстве.
Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сбор установлен в рублях, сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии.