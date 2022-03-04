https://ria.ru/20220304/mikhalkov-1776617623.html

На Украине заочно арестовали Никиту Михалкова

На Украине заочно арестовали Никиту Михалкова - РИА Новости, 04.03.2022

На Украине заочно арестовали Никиту Михалкова

Суд на Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны, заявила... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:16

2022-03-04T22:16

2022-03-04T22:37

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд на Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова."Никита Сергеевич Михалков... украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому", - написала Венедиктова в Facebook.По ее словам, Михалков может быть задержан "при пересечении границы практически любого цивилизованного государства".Как отмечает украинское издание "Страна.ua", служба безопасности Украины подозревает Михалкова в посягательстве на территориальную целостность страны "из-за его высказываний в поддержку войны". По словам Венедиктовой, уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220304/natsionalisty-1776592965.html

https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776618888.html

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Петр Попадюк

в мире, никита михалков, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, страна.ua, facebook