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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/mikhalkov-1776617623.html
На Украине заочно арестовали Никиту Михалкова
На Украине заочно арестовали Никиту Михалкова - РИА Новости, 04.03.2022
На Украине заочно арестовали Никиту Михалкова
Суд на Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны, заявила... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:16
2022-03-04T22:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
никита михалков
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд на Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова."Никита Сергеевич Михалков... украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому", - написала Венедиктова в Facebook.По ее словам, Михалков может быть задержан "при пересечении границы практически любого цивилизованного государства".Как отмечает украинское издание "Страна.ua", служба безопасности Украины подозревает Михалкова в посягательстве на территориальную целостность страны "из-за его высказываний в поддержку войны". По словам Венедиктовой, уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220304/natsionalisty-1776592965.html
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в мире, никита михалков, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, страна.ua, facebook
22:16 04.03.2022 (обновлено: 22:37 04.03.2022)
 
На Украине заочно арестовали Никиту Михалкова

В Киеве заочно арестовали Михалкова по подозрению в посягательстве на целостность Украины

© РИА Новости / Михаил ПатлисКинорежиссёр и актёр Никита Михалков
Кинорежиссёр и актёр Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Михаил Патлис
Кинорежиссёр и актёр Никита Михалков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд на Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Никита Сергеевич Михалков... украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому", - написала Венедиктова в Facebook.
По ее словам, Михалков может быть задержан "при пересечении границы практически любого цивилизованного государства".
Как отмечает украинское издание "Страна.ua", служба безопасности Украины подозревает Михалкова в посягательстве на территориальную целостность страны "из-за его высказываний в поддержку войны". По словам Венедиктовой, уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНикита МихалковРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСтрана.uaFacebook
 
 
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