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Microsoft объявила о приостановке продаж товаров и услуг в России
Microsoft объявила о приостановке продаж товаров и услуг в России - РИА Новости, 04.03.2022
Microsoft объявила о приостановке продаж товаров и услуг в России
Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине, говорится в распространенном в пятницу заявлении компании. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:10
2022-03-04T18:00
экономика
технологии
владимир путин
microsoft corporation
сша
россия
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине, говорится в распространенном в пятницу заявлении компании."Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи наших продуктов и оказание услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно координируемся и работаем в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, а потому останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о санкциях", - говорится в заявлении.Компания подчеркнула, что считает наиболее эффективным способом помощи Украине в сложившихся ситуациях "те конкретные шаги, которые принимаются в координации с правительствами" западных стран. "Мы намерены принимать дополнительные меры по мере развития данной ситуации", - отметили в Microsoft. В корпорации добавили, что "возмущены и опечалены" происходящими на Украине событиями.Наиболее важной, согласно утверждениям компании, сферой деятельности для нее сейчас является обеспечение кибербезопасности Украины."Мы продолжаем активно работать, помогая украинским специалистам в сфере кибербезопасности отражать российские атаки, включая недавнюю кибератаку на одну из крупных украинских телекомпаний", - следует из заявления.Компания подчеркнула, что считает наиболее эффективным способом помощи Украине в сложившихся ситуациях "те конкретные шаги, которые принимаются в координации с правительствами" западных стран. "Мы намерены принимать дополнительные меры по мере развития данной ситуации", - отметили в Microsoft.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
https://ria.ru/20220304/cisco-1776517397.html
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сша
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экономика, технологии, владимир путин, microsoft corporation, сша, россия, в мире, украина
17:10 04.03.2022 (обновлено: 18:00 04.03.2022)
 
Microsoft объявила о приостановке продаж товаров и услуг в России

Microsoft объявила о приостановке продаж товаров и услуг в России из-за событий на Украине

© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft под Парижем, Франция
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Michel Euler
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине, говорится в распространенном в пятницу заявлении компании.
"Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи наших продуктов и оказание услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно координируемся и работаем в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, а потому останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о санкциях", - говорится в заявлении.
Компания подчеркнула, что считает наиболее эффективным способом помощи Украине в сложившихся ситуациях "те конкретные шаги, которые принимаются в координации с правительствами" западных стран. "Мы намерены принимать дополнительные меры по мере развития данной ситуации", - отметили в Microsoft. В корпорации добавили, что "возмущены и опечалены" происходящими на Украине событиями.
Наиболее важной, согласно утверждениям компании, сферой деятельности для нее сейчас является обеспечение кибербезопасности Украины.
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"Мы продолжаем активно работать, помогая украинским специалистам в сфере кибербезопасности отражать российские атаки, включая недавнюю кибератаку на одну из крупных украинских телекомпаний", - следует из заявления.
Компания подчеркнула, что считает наиболее эффективным способом помощи Украине в сложившихся ситуациях "те конкретные шаги, которые принимаются в координации с правительствами" западных стран. "Мы намерены принимать дополнительные меры по мере развития данной ситуации", - отметили в Microsoft.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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