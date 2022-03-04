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Гастрономический гид Michelin заявил о заморозке проектов в России

Гастрономический гид Michelin заявил о заморозке проектов в России - РИА Новости, 04.03.2022

Гастрономический гид Michelin заявил о заморозке проектов в России

Гастрономический гид Michelin заявил о заморозке своих проектов в России из-за ситуации на Украине, сообщает газета Figaro со ссылкой на коммюнике гида. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:45

2022-03-04T14:45

2022-03-04T16:21

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ПАРИЖ, 4 мар – РИА Новости. Гастрономический гид Michelin заявил о заморозке своих проектов в России из-за ситуации на Украине, сообщает газета Figaro со ссылкой на коммюнике гида."В этом контексте мы решили не продвигать московское направление. В связи с этим в этом году не будет нового отбора (ресторанов) в Москве, проекты по развитию гида Michelin в России на данный момент заморожены. Кроме того, также приостановлены публикации, касающиеся ресторанов московской подборки, в наших социальных сетях, на нашем сайте и в нашем приложении", - говорится в коммюнике гида, которое цитирует издание."Эти решения никоим образом не ставят под сомнение талант шеф-поваров и команд 69 ресторанов, выделенных в октябре прошлого года", - отмечается в заявлении.В октябре в Москве был представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам столицы. Всего в него вошли 69 ресторанов, а первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь - по одной звезде, два ресторана - по две звезды.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Ольга Маркова

в мире, россия, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, москва, новости - туризм, еда - туризм