https://ria.ru/20220304/meteosputniki-1776398757.html
"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки
"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки - РИА Новости, 04.03.2022
"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки
"Роскосмос" в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников сосредоточит внимание на развитии орбитальной... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T03:25
2022-03-04T03:25
2022-03-04T03:25
наука
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Роскосмос" в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников сосредоточит внимание на развитии орбитальной группировки метеорологического назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.В настоящее время в составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников: три "Метеора-М", два "Электро-Л" и одна "Арктика-М".В 2022 году, как ожидается, будут запущены два спутника "Метеор-М2", радиолокационный спутник "Кондор-ФКА1" и четыре аппарата наблюдения ионосферы "Ионосфера".
https://ria.ru/20220304/kiberataki-1776391385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия
"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки
"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки из-за риска санкций
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Роскосмос" в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников сосредоточит внимание на развитии орбитальной группировки метеорологического назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Госкорпорация "Роскосмос" в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников", - указано в сообщении.
В настоящее время в составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников: три "Метеора-М", два "Электро-Л" и одна "Арктика-М".
В 2022 году, как ожидается, будут запущены два спутника "Метеор-М2", радиолокационный спутник "Кондор-ФКА1" и четыре аппарата наблюдения ионосферы "Ионосфера".