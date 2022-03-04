https://ria.ru/20220304/meteosputniki-1776398757.html

"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки

"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки - РИА Новости, 04.03.2022

"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки

"Роскосмос" в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников сосредоточит внимание на развитии орбитальной... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T03:25

2022-03-04T03:25

2022-03-04T03:25

наука

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Роскосмос" в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников сосредоточит внимание на развитии орбитальной группировки метеорологического назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.В настоящее время в составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников: три "Метеора-М", два "Электро-Л" и одна "Арктика-М".В 2022 году, как ожидается, будут запущены два спутника "Метеор-М2", радиолокационный спутник "Кондор-ФКА1" и четыре аппарата наблюдения ионосферы "Ионосфера".

https://ria.ru/20220304/kiberataki-1776391385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, россия