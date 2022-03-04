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Наука
https://ria.ru/20220304/meteosputniki-1776398757.html
"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки
"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки - РИА Новости, 04.03.2022
"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки
"Роскосмос" в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников сосредоточит внимание на развитии орбитальной... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T03:25
2022-03-04T03:25
наука
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Роскосмос" в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников сосредоточит внимание на развитии орбитальной группировки метеорологического назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.В настоящее время в составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников: три "Метеора-М", два "Электро-Л" и одна "Арктика-М".В 2022 году, как ожидается, будут запущены два спутника "Метеор-М2", радиолокационный спутник "Кондор-ФКА1" и четыре аппарата наблюдения ионосферы "Ионосфера".
https://ria.ru/20220304/kiberataki-1776391385.html
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космос - риа наука, россия
03:25 04.03.2022
 
"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки

"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки из-за риска санкций

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкСтенд Роскосмоса
Стенд Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Стенд Роскосмоса
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Роскосмос" в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников сосредоточит внимание на развитии орбитальной группировки метеорологического назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Госкорпорация "Роскосмос" в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников", - указано в сообщении.
В настоящее время в составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников: три "Метеора-М", два "Электро-Л" и одна "Арктика-М".
В 2022 году, как ожидается, будут запущены два спутника "Метеор-М2", радиолокационный спутник "Кондор-ФКА1" и четыре аппарата наблюдения ионосферы "Ионосфера".
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 01:08
"Роскосмос" зафиксировал снижение кибератак с территории Украины
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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