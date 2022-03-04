23:53 04.03.2022 (обновлено: 23:58 04.03.2022)
Meta будет "прятать" контент российских государственных СМИ
Meta усложнит процесс поиска публикаций российских государственных СМИ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Компания Meta (ранее Facebook) на фоне ситуации с Украиной представила нововведения для своих платформ, в частности, соцсети будут "прятать" контент российских государственных СМИ, сообщает компания в своем релизе.
"Мы предпринимаем активные действия по борьбе с распространением дезинформации в наших приложениях и продолжаем консультироваться со сторонними экспертами. Это включает в себя удаление контента, нарушающего наши правила, а также расширение работы со сторонними службами проверки фактов в регионе", - говорится в сообщении компании.
Кроме того, теперь в профилях пользователей Instagram из России и Украины будут высвечиваться уведомления о мерах безопасности. Также сервис упрощает процесс закрытия аккаунта.
Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.
Россия рано утром 24 февраля начала военную операцию на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Запада весьма серьезны, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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