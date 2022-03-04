https://ria.ru/20220304/meta-1776625081.html

Meta будет "прятать" контент российских государственных СМИ

Meta будет "прятать" контент российских государственных СМИ - РИА Новости, 04.03.2022

Meta будет "прятать" контент российских государственных СМИ

Компания Meta (ранее Facebook) на фоне ситуации с Украиной представила нововведения для своих платформ, в частности, соцсети будут "прятать" контент российских... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T23:53

2022-03-04T23:53

2022-03-04T23:58

технологии

марк цукерберг

россия

сша

facebook

meta (метавселенная)

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Компания Meta (ранее Facebook) на фоне ситуации с Украиной представила нововведения для своих платформ, в частности, соцсети будут "прятать" контент российских государственных СМИ, сообщает компания в своем релизе."Мы предпринимаем активные действия по борьбе с распространением дезинформации в наших приложениях и продолжаем консультироваться со сторонними экспертами. Это включает в себя удаление контента, нарушающего наши правила, а также расширение работы со сторонними службами проверки фактов в регионе", - говорится в сообщении компании.В связи с этим Meta приняла решение "понизить" количество контента с аккаунтов российским государственных СМИ на Facebook и Instagram – то есть теперь их публикации будет сложнее найти на этих платформах. Meta также запрещает рекламу на аккаунтах государственных СМИ России и демонетизирует их.Кроме того, теперь в профилях пользователей Instagram из России и Украины будут высвечиваться уведомления о мерах безопасности. Также сервис упрощает процесс закрытия аккаунта.Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.Россия рано утром 24 февраля начала военную операцию на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Запада весьма серьезны, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, марк цукерберг, россия, сша, facebook, meta (метавселенная), в мире