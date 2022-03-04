https://ria.ru/20220304/memorial-1776466321.html

В правозащитном центре "Мемориал"* проходят обыски

В правозащитном центре "Мемориал"* проходят обыски - РИА Новости, 04.03.2022

В правозащитном центре "Мемориал"* проходят обыски

В правозащитном центре "Мемориал"*, в отношении которого в конце февраля Верховный суд принял решение о ликвидации, в 11 утра в пятницу начались обыски:... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:28

2022-03-04T12:28

2022-03-04T13:50

верховный суд рф

москва

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

правозащитный центр "мемориал"

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В правозащитном центре "Мемориал"*, в отношении которого в конце февраля Верховный суд принял решение о ликвидации, в 11 утра в пятницу начались обыски: приехала Росгвардия и автозаки, сотрудники на месте не выходят на связь, сейчас туда едут адвокаты, заявила РИА Новости правозащитница, член совета правозащитного центра "Мемориал"* Светлана Ганнушкина.Как сообщается в официальном телеграм-канале организации, обыски "Мемориала"* проходят в двух офисах — по адресу Каретный ряд, 5/10 и Малый Каретный, 12."Работа организации началась сегодня в 10 утра, как обычно это бывает по пятницам. В 11 пришла Росгвардия и приехали автозаки. Я к 12 собиралась, и сейчас я еду на работу, сотрудники, которые внутри, трубку не берут - видимо, у них забрали телефоны", - сказала Ганнушкина."Непонятно, кому они объяснили причину, те, с кем они общались, потеряли связь. Туда едут адвокаты и я", - ответила член "Мемориала"* на вопрос о причинах обысков.В конце февраля Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации международного "Мемориала"*.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Верховный суд РФ 28 декабря постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. На следующий день аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд.В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев отмечал, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда

https://ria.ru/20220114/mosgorsud-1767889809.html

https://ria.ru/20220107/konkurs-1766854018.html

https://ria.ru/20211230/kritika-1766105956.html

https://ria.ru/20211229/memorial-1765984518.html

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Владимир Лаврентьев

верховный суд рф, москва, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), правозащитный центр "мемориал", мемориал, общество, происшествия