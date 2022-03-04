12:28 04.03.2022 (обновлено: 13:50 04.03.2022)
В правозащитном центре "Мемориал"* проходят обыски
В правозащитном центре "Мемориал" начались обыски, приехала Росгвардия и автозаки
Обыски в офисе общества "Международной мемориал"*
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В правозащитном центре "Мемориал"*, в отношении которого в конце февраля Верховный суд принял решение о ликвидации, в 11 утра в пятницу начались обыски: приехала Росгвардия и автозаки, сотрудники на месте не выходят на связь, сейчас туда едут адвокаты, заявила РИА Новости правозащитница, член совета правозащитного центра "Мемориал"* Светлана Ганнушкина.
Как сообщается в официальном телеграм-канале организации, обыски "Мемориала"* проходят в двух офисах — по адресу Каретный ряд, 5/10 и Малый Каретный, 12.
"Работа организации началась сегодня в 10 утра, как обычно это бывает по пятницам. В 11 пришла Росгвардия и приехали автозаки. Я к 12 собиралась, и сейчас я еду на работу, сотрудники, которые внутри, трубку не берут - видимо, у них забрали телефоны", - сказала Ганнушкина.
"Непонятно, кому они объяснили причину, те, с кем они общались, потеряли связь. Туда едут адвокаты и я", - ответила член "Мемориала"* на вопрос о причинах обысков.
В конце февраля Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации международного "Мемориала"*.
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.
Верховный суд РФ 28 декабря постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. На следующий день аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд.
В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев отмечал, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.
30 декабря 2021, 07:11В МИД раскритиковали позицию Запада по ликвидации "Мемориала"*
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда
29 декабря 2021, 13:11Правозащитный центр "Мемориал"* заявил, что продолжит деятельность в России