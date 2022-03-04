https://ria.ru/20220304/marksspencer-1776566264.html

Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию

Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию - РИА Новости, 04.03.2022

Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию

Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) останавливает поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине, сообщает компания в своем пресс-релизе. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:30

2022-03-04T17:30

2022-03-04T17:31

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) останавливает поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине, сообщает компания в своем пресс-релизе."Учитывая разворачивающийся гуманитарный кризис, связанный со спецоперацией (России – ред.) на Украине, M&S останавливает поставки в российский бизнес нашего турецкого франчайзи", - говорится в сообщении компании.Британский ретейлер Marks & Spencer был основан в 1884 году. Компания предоставляет разнообразный набор товаров, в том числе продукты питания и одежду. Штаб-квартира находится в Лондоне.Ранее о приостановке работы на территории России сообщили такие ретейлеры, как Hennes & Mauritz (H&M) и Mango.

https://ria.ru/20220304/cisco-1776517397.html

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россия

лондон

украина

великобритания

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, лондон, украина, великобритания, в мире