https://ria.ru/20220304/marksspencer-1776566264.html
Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию
Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию - РИА Новости, 04.03.2022
Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию
Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) останавливает поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине, сообщает компания в своем пресс-релизе. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:30
2022-03-04T17:30
2022-03-04T17:31
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) останавливает поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине, сообщает компания в своем пресс-релизе."Учитывая разворачивающийся гуманитарный кризис, связанный со спецоперацией (России – ред.) на Украине, M&S останавливает поставки в российский бизнес нашего турецкого франчайзи", - говорится в сообщении компании.Британский ретейлер Marks & Spencer был основан в 1884 году. Компания предоставляет разнообразный набор товаров, в том числе продукты питания и одежду. Штаб-квартира находится в Лондоне.Ранее о приостановке работы на территории России сообщили такие ретейлеры, как Hennes & Mauritz (H&M) и Mango.
https://ria.ru/20220304/cisco-1776517397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, лондон, украина, великобритания, в мире
17:30 04.03.2022 (обновлено: 17:31 04.03.2022)
Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию
Британский ритейлер Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию