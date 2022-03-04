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Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию
Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию - РИА Новости, 04.03.2022
Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию
Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) останавливает поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине, сообщает компания в своем пресс-релизе. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:30
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Британский ретейлер Marks &amp; Spencer (M&amp;S) останавливает поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине, сообщает компания в своем пресс-релизе."Учитывая разворачивающийся гуманитарный кризис, связанный со спецоперацией (России – ред.) на Украине, M&amp;S останавливает поставки в российский бизнес нашего турецкого франчайзи", - говорится в сообщении компании.Британский ретейлер Marks &amp; Spencer был основан в 1884 году. Компания предоставляет разнообразный набор товаров, в том числе продукты питания и одежду. Штаб-квартира находится в Лондоне.Ранее о приостановке работы на территории России сообщили такие ретейлеры, как Hennes &amp; Mauritz (H&amp;M) и Mango.
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россия, лондон, украина, великобритания, в мире
17:30 04.03.2022 (обновлено: 17:31 04.03.2022)
 
Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию

Британский ритейлер Marks & Spencer приостанавливает поставки в Россию

© Depositphotos / annas.stills.gmail.comДевушка с покупками
Девушка с покупками - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Depositphotos / annas.stills.gmail.com
Девушка с покупками
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) останавливает поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине, сообщает компания в своем пресс-релизе.
"Учитывая разворачивающийся гуманитарный кризис, связанный со спецоперацией (России – ред.) на Украине, M&S останавливает поставки в российский бизнес нашего турецкого франчайзи", - говорится в сообщении компании.
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:53
Cisco приостановил бизнес-операции в России и Белоруссии
Британский ретейлер Marks & Spencer был основан в 1884 году. Компания предоставляет разнообразный набор товаров, в том числе продукты питания и одежду. Штаб-квартира находится в Лондоне.
Ранее о приостановке работы на территории России сообщили такие ретейлеры, как Hennes & Mauritz (H&M) и Mango.
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