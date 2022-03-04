https://ria.ru/20220304/markirovka-1776451315.html

Минпромторг прокомментировал сообщения о приостановке маркировки товаров

Минпромторг прокомментировал сообщения о приостановке маркировки товаров - РИА Новости, 04.03.2022

Минпромторг прокомментировал сообщения о приостановке маркировки товаров

Минпромторг РФ не рассматривает вопрос о приостановке процесса цифровой маркировки товаров, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:45

2022-03-04T11:45

2022-03-04T11:45

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ не рассматривает вопрос о приостановке процесса цифровой маркировки товаров, сообщили в пресс-службе министерства."Поскольку маркировка функционирует уже более трех лет и зарекомендовала себя как эффективное средство по борьбе с контрафактной продукцией, вопрос о приостановке маркировки Минпромторгом России в настоящее время не рассматривается", - говорится в сообщении.Ранее о том, что Минпромторг может приостановить обязательную маркировку товаров для поддержки бизнеса, писало РБК. По данным источников издания, такой план якобы разрабатывают в правительстве.

https://ria.ru/20220304/biznes-1776427113.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)