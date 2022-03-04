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Минпромторг прокомментировал сообщения о приостановке маркировки товаров
Минпромторг прокомментировал сообщения о приостановке маркировки товаров - РИА Новости, 04.03.2022
Минпромторг прокомментировал сообщения о приостановке маркировки товаров
Минпромторг РФ не рассматривает вопрос о приостановке процесса цифровой маркировки товаров, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:45
2022-03-04T11:45
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ не рассматривает вопрос о приостановке процесса цифровой маркировки товаров, сообщили в пресс-службе министерства."Поскольку маркировка функционирует уже более трех лет и зарекомендовала себя как эффективное средство по борьбе с контрафактной продукцией, вопрос о приостановке маркировки Минпромторгом России в настоящее время не рассматривается", - говорится в сообщении.Ранее о том, что Минпромторг может приостановить обязательную маркировку товаров для поддержки бизнеса, писало РБК. По данным источников издания, такой план якобы разрабатывают в правительстве.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
11:45 04.03.2022
 
Минпромторг прокомментировал сообщения о приостановке маркировки товаров

Минпромторг не рассматривает вопрос о приостановке цифровой маркировки товаров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ не рассматривает вопрос о приостановке процесса цифровой маркировки товаров, сообщили в пресс-службе министерства.
"Поскольку маркировка функционирует уже более трех лет и зарекомендовала себя как эффективное средство по борьбе с контрафактной продукцией, вопрос о приостановке маркировки Минпромторгом России в настоящее время не рассматривается", - говорится в сообщении.
Ранее о том, что Минпромторг может приостановить обязательную маркировку товаров для поддержки бизнеса, писало РБК. По данным источников издания, такой план якобы разрабатывают в правительстве.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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