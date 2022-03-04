https://ria.ru/20220304/mariupol-1776494876.html

Украинские националисты не дают жителям выехать из Мариуполя, заявили в ДНР

Украинские националисты не дают жителям выехать из Мариуполя, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022

Украинские националисты не дают жителям выехать из Мариуполя, заявили в ДНР

Украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, боятся, что некем будет прикрыться, заявил РИА Новости замначальника уголовного розыска... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:03

2022-03-04T14:03

2022-03-04T19:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

мариуполь

новоазовск

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НОВОАЗОВСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, боятся, что некем будет прикрыться, заявил РИА Новости замначальника уголовного розыска Новоазовского районного отдела министерства внутренних дел ДНР Артем Малеванный.Он рассказал, что в Новоазовск приходят мирные жители из Мариуполя, которые окольными путями добираются до города, "так как пока никто не дает им "зеленый коридор".Отвечая на вопрос, в чем, по его мнению, заключается причина, по которой украинские военные не дают жителям возможность воспользоваться гуманитарными коридорами, представитель МВД ДНР сказал, что "украинские войска переживают, что выйдут все мирные жители, и они останутся одни и им деваться некуда, они переживают за это, что не будет "щита"."Мы их (мирных жителей - ред.) встречаем, у нас уже есть первые люди, которых мы встретили, обогрели, они очень испуганны. Находятся в шоковом состоянии от того, что происходит. Никаких "зеленых коридоров" не дают пока украинские нацисты. Надеюсь, все-таки на их благоразумие, потому что это люди. Мы готовы встретить всех и оказать любое содействие", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

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мариуполь

новоазовск

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Житель Мариуполя рассказал о планах украинских военных использовать население, как живой щит Украинские военные не предоставили жителям Мариуполя никаких коридоров для выхода из города, а использовали их как живой щит, рассказал РИА Новости житель города, сумевший спастись из окружения с супругой и несовершеннолетней дочерью. 2022-03-04T14:03 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, мариуполь, новоазовск