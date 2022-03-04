https://ria.ru/20220304/mariupol-1776453004.html
ДНР взяла под контроль завод имени Ленина в Мариуполе, заявили в Минобороны
ДНР взяла под контроль завод имени Ленина в Мариуполе, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
ДНР взяла под контроль завод имени Ленина в Мариуполе, заявили в Минобороны
Группировка войск ДНР продолжает сужение кольца окружения Мариуполя, взят под контроль завод имени Ленина, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:49
2022-03-04T11:49
2022-03-04T11:59
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР продолжает сужение кольца окружения Мариуполя, взят под контроль завод имени Ленина, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина", - заявили в МО РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/mariupol-1776434122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
11:49 04.03.2022 (обновлено: 11:59 04.03.2022)
ДНР взяла под контроль завод имени Ленина в Мариуполе, заявили в Минобороны
Минобороны: ДНР сужает кольцо вокруг Мариуполя и взяла под контроль завод имени Ленина