https://ria.ru/20220304/mariupol-1776453004.html

ДНР взяла под контроль завод имени Ленина в Мариуполе, заявили в Минобороны

ДНР взяла под контроль завод имени Ленина в Мариуполе, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

ДНР взяла под контроль завод имени Ленина в Мариуполе, заявили в Минобороны

Группировка войск ДНР продолжает сужение кольца окружения Мариуполя, взят под контроль завод имени Ленина, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:49

2022-03-04T11:49

2022-03-04T11:59

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775975273_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_ecfad357c95161c1bc4b2317c5d46a06.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР продолжает сужение кольца окружения Мариуполя, взят под контроль завод имени Ленина, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина", - заявили в МО РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/mariupol-1776434122.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр