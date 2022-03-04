https://ria.ru/20220304/mariupol-1776434122.html

ВСУ ударили по штабу спецотряда "Азов" в Мариуполе, заявили в ДНР

ВСУ ударили по штабу спецотряда "Азов" в Мариуполе, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022

ВСУ ударили по штабу спецотряда "Азов" в Мариуполе, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли штаб спецотряда "Азов" в Мариуполе из тактического ракетного комплекса "Точка-У", более 20 боевиков уничтожены, сообщается в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:40

2022-03-04T10:40

2022-03-04T14:06

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

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луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли штаб спецотряда "Азов" в Мариуполе из тактического ракетного комплекса "Точка-У", более 20 боевиков уничтожены, сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР."По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения "Азов" на юго-западе Мариуполя Вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР "Точка-У". В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и десять единиц техники", — отмечается там.Причиной этого стали противоречия между командованием ВСУ и нацбатальонами. В группе "Азов" полностью отказались подчиняться армейскому руководству и согласовывать с ним свои действия.Ранее в результате столкновения между украинскими военными и батальоном "Азов" смертельное ранение получил командующий ОТГ "Восток" генерал-лейтенант Юрий Содоль. По его машине открыли огонь на одном из украинских блокпостов. Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220302/zavod-1776142213.html

мариуполь

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр