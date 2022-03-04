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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/magate-1776601262.html
ООН призвал предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам на Украине
ООН призвал предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
ООН призвал предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам на Украине
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала обеспечить безопасный доступ экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:18
2022-03-04T20:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
запорожская аэс
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала обеспечить безопасный доступ экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к ядерным объектам на Украине."Срочный и безопасный пропуск должен быть предоставлен сотрудникам МАГАТЭ, если им нужно будет отправиться на Украину для сотрудничества с регуляторами", - сказала Ди Карло на заседании Совета безопасности ООН.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.По состоянию на утро 3 марта, поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронетехники противника, взяты под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС, спустя восемь лет был разблокирован Северо-Крымский канал. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220304/aes-1776600258.html
https://ria.ru/20220304/radiatsiya-1776473884.html
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луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, запорожская аэс, магатэ, оон, розмари дикарло, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
20:18 04.03.2022 (обновлено: 20:20 04.03.2022)
 
ООН призвал предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам на Украине

Замгенсека ООН Ди Карло призвала предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала обеспечить безопасный доступ экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к ядерным объектам на Украине.
"Срочный и безопасный пропуск должен быть предоставлен сотрудникам МАГАТЭ, если им нужно будет отправиться на Украину для сотрудничества с регуляторами", - сказала Ди Карло на заседании Совета безопасности ООН.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 20:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России собираются взять Запорожскую АЭС под контроль, утверждает МАГАТЭ
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.
По состоянию на утро 3 марта, поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронетехники противника, взяты под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС, спустя восемь лет был разблокирован Северо-Крымский канал. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Выброса радиации с Запорожской АЭС не произошло, заявили в МАГАТЭ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФЗапорожская АЭСМАГАТЭООНРозмари ДиКарлоУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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