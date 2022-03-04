https://ria.ru/20220304/magate-1776601262.html
ООН призвал предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам на Украине
ООН призвал предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
ООН призвал предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам на Украине
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала обеспечить безопасный доступ экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:18
2022-03-04T20:18
2022-03-04T20:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
запорожская аэс
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала обеспечить безопасный доступ экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к ядерным объектам на Украине."Срочный и безопасный пропуск должен быть предоставлен сотрудникам МАГАТЭ, если им нужно будет отправиться на Украину для сотрудничества с регуляторами", - сказала Ди Карло на заседании Совета безопасности ООН.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.По состоянию на утро 3 марта, поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронетехники противника, взяты под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС, спустя восемь лет был разблокирован Северо-Крымский канал. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220304/aes-1776600258.html
https://ria.ru/20220304/radiatsiya-1776473884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, запорожская аэс, магатэ, оон, розмари дикарло, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
20:18 04.03.2022 (обновлено: 20:20 04.03.2022)
ООН призвал предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам на Украине
Замгенсека ООН Ди Карло призвала предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам на Украине