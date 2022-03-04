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Российских туристов, застрявших на Мадейре, вернут домой через Анталью
Российских туристов, застрявших на Мадейре, вернут домой через Анталью - РИА Новости, 04.03.2022
Российских туристов, застрявших на Мадейре, вернут домой через Анталью
Специальный рейс организован для застрявших на острове Мадейра российских туристов, они вернутся домой через Турцию, сообщил организатор перелета, туроператор... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:21
2022-03-04T12:21
2022-03-04T15:50
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Специальный рейс организован для застрявших на острове Мадейра российских туристов, они вернутся домой через Турцию, сообщил организатор перелета, туроператор TUI Russia/FUN & SUN."Данный борт вывезет всех клиентов в Анталью, где все мы будем встречены и размещены в комфортабельном отеле на две ночи, после чего будет предоставлен авиаперелет до Москвы", – уточнили в компании.Туроператор предупредил, что все путешественники должны перед вылетом зарегистрироваться на сайте Минздрава Турции. После заполнения формы будет сформирован персональный HES-код, который нужно предъявлять в ходе своей поездки и при заселении в отель Турции. Туристы, находящиеся сейчас на Мадейре, подтвердили РИА Новости информацию. Вылет из аэропорта Фуншала ожидается примерно в 12:00 по местному времени (15:00 по мск).Позже туристы сообщили, что началась посадка. Судя по информации табло аэропорта Мадейры, он вылетел в 12:25 по местному времени (15:25 по мск). Напомним, 28 февраля самолет "Уральских авиалиний", следовавший на португальский остров Мадейра, на котором должны были вернуться в Россию туристы, развернулся в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства в Европе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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12:21 04.03.2022 (обновлено: 15:50 04.03.2022)
Российских туристов, застрявших на Мадейре, вернут домой через Анталью
За российскими туристами на Мадейру вылетел самолет, они вернутся через Анталью
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Специальный рейс организован для застрявших на острове Мадейра российских туристов, они вернутся домой через Турцию, сообщил организатор перелета, туроператор TUI Russia/FUN & SUN.
"Данный борт вывезет всех клиентов в Анталью, где все мы будем встречены и размещены в комфортабельном отеле на две ночи, после чего будет предоставлен авиаперелет до Москвы", – уточнили в компании.
Туроператор предупредил, что все путешественники должны перед вылетом зарегистрироваться
на сайте Минздрава Турции. После заполнения формы будет сформирован персональный HES-код, который нужно предъявлять в ходе своей поездки и при заселении в отель Турции.
Туристы, находящиеся сейчас на Мадейре, подтвердили РИА Новости информацию.
Вылет из аэропорта Фуншала ожидается примерно в 12:00 по местному времени (15:00 по мск).
Позже туристы сообщили, что началась посадка. Судя по информации табло аэропорта Мадейры, он вылетел в 12:25 по местному времени (15:25 по мск).
2 из 2
Российские туристы в аэропорту Мадейры
2 из 2
Российские туристы в аэропорту Мадейры
Напомним, 28 февраля самолет "Уральских авиалиний", следовавший на португальский остров Мадейра, на котором должны были вернуться в Россию туристы, развернулся в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства в Европе.