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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220304/madeyra-1776458089.html
Российских туристов, застрявших на Мадейре, вернут домой через Анталью
Российских туристов, застрявших на Мадейре, вернут домой через Анталью - РИА Новости, 04.03.2022
Российских туристов, застрявших на Мадейре, вернут домой через Анталью
Специальный рейс организован для застрявших на острове Мадейра российских туристов, они вернутся домой через Турцию, сообщил организатор перелета, туроператор... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:21
2022-03-04T15:50
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Специальный рейс организован для застрявших на острове Мадейра российских туристов, они вернутся домой через Турцию, сообщил организатор перелета, туроператор TUI Russia/FUN &amp; SUN."Данный борт вывезет всех клиентов в Анталью, где все мы будем встречены и размещены в комфортабельном отеле на две ночи, после чего будет предоставлен авиаперелет до Москвы", – уточнили в компании.Туроператор предупредил, что все путешественники должны перед вылетом зарегистрироваться на сайте Минздрава Турции. После заполнения формы будет сформирован персональный HES-код, который нужно предъявлять в ходе своей поездки и при заселении в отель Турции. Туристы, находящиеся сейчас на Мадейре, подтвердили РИА Новости информацию. Вылет из аэропорта Фуншала ожидается примерно в 12:00 по местному времени (15:00 по мск).Позже туристы сообщили, что началась посадка. Судя по информации табло аэропорта Мадейры, он вылетел в 12:25 по местному времени (15:25 по мск). Напомним, 28 февраля самолет "Уральских авиалиний", следовавший на португальский остров Мадейра, на котором должны были вернуться в Россию туристы, развернулся в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства в Европе.
https://ria.ru/20220228/samolet-1775584573.html
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туризм, новости - туризм, россия, европа, анталья (провинция), туристы, португалия, мадейра, самолеты, авиакомпании
12:21 04.03.2022 (обновлено: 15:50 04.03.2022)
 
Российских туристов, застрявших на Мадейре, вернут домой через Анталью

За российскими туристами на Мадейру вылетел самолет, они вернутся через Анталью

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Остров Мадейра, Португалия
Остров Мадейра, Португалия - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Специальный рейс организован для застрявших на острове Мадейра российских туристов, они вернутся домой через Турцию, сообщил организатор перелета, туроператор TUI Russia/FUN & SUN.
"Данный борт вывезет всех клиентов в Анталью, где все мы будем встречены и размещены в комфортабельном отеле на две ночи, после чего будет предоставлен авиаперелет до Москвы", – уточнили в компании.
Туроператор предупредил, что все путешественники должны перед вылетом зарегистрироваться на сайте Минздрава Турции. После заполнения формы будет сформирован персональный HES-код, который нужно предъявлять в ходе своей поездки и при заселении в отель Турции.
Туристы, находящиеся сейчас на Мадейре, подтвердили РИА Новости информацию.
Вылет из аэропорта Фуншала ожидается примерно в 12:00 по местному времени (15:00 по мск).
Позже туристы сообщили, что началась посадка. Судя по информации табло аэропорта Мадейры, он вылетел в 12:25 по местному времени (15:25 по мск).
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Аэропорт Мадейры
Аэропорт Мадейры
1 из 2
Аэропорт Мадейры
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Российские туристы в аэропорту Мадейры
Российские туристы в аэропорту Мадейры
2 из 2
Российские туристы в аэропорту Мадейры
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 2
Аэропорт Мадейры
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 2
Российские туристы в аэропорту Мадейры
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Напомним, 28 февраля самолет "Уральских авиалиний", следовавший на португальский остров Мадейра, на котором должны были вернуться в Россию туристы, развернулся в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства в Европе.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 15:10Туризм
Самолет "Уральских авиалиний", летевший в Португалию, вернулся в Москву
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияЕвропаАнталья (провинция)туристыПортугалияМадейраСамолетыавиакомпании
 
 
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