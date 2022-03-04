https://ria.ru/20220304/luna-1776395089.html

Обломки ракеты упадут на обратную сторону Луны в пятницу, заявили ученые

Обломки ракеты упадут на обратную сторону Луны в пятницу, заявили ученые - РИА Новости, 04.03.2022

Обломки ракеты упадут на обратную сторону Луны в пятницу, заявили ученые

Обломок ракеты, запущенной с Земли около восьми лет назад, упадет в пятницу на обратной стороне Луны, эксперты считают событие хоть и незначительным, но весьма... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T02:02

2022-03-04T02:02

2022-03-04T02:02

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Обломок ракеты, запущенной с Земли около восьми лет назад, упадет в пятницу на обратной стороне Луны, эксперты считают событие хоть и незначительным, но весьма интересным и внимательно следят за ним.По расчетам специалистов, которые приводит издание Space.com, обломок ступени ракеты-носителя упадет в районе лунного кратера Герцшпрунг в 15.25 мск. "Удар станет первым случаем, когда космический мусор случайно врежется в лунную поверхность", - цитирует неназванных экспертов издание. Акцент делается именно на слове "случайно", ведь на поверхности нашего естественного спутника уже немало обломков созданных человеком аппаратов, которые оказались там при неудачных попытках посадки или запущенных на нее специально.По мнению эксперта Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана МакДауэлла, предстоящее событие "довольно интересное, хотя и малозначительное". "Это интересно, потому что говорит о том, насколько бедны наши измерения удаленных от нас объектов в сравнении с тем, что находится на низкой орбите", - прокомментировал РИА Новости предстоящее событие эксперт, подчеркивая, что ученые впервые заблаговременно рассмотрели приближающийся к Луне объект.Отвечая на вопрос, насколько часты подобные "столкновения" эксперт пояснил: "если говорить об обломках, находящихся на высокой околоземной орбите, то, вероятно, это происходит раз в десять лет или около того, но впервые мы (заранее) заметили, что это произойдет", - подчеркнул он.Наибольшую интригу в предстоящей коллизии представлял спор, что свалится на Луну. В соответствии с первоначальной версией, в числе авторов которой в том числе собеседник агентства, это первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2015 году.Однако сейчас специалисты уверены, что этот расчет был ошибкой, и полагают, что с Луной столкнется стартовавшая с Земли в 2014 году ступень китайской ракеты Chang'e-5. Версию об этом предложил астроном-любитель Билл Грэй, позднее с ним согласилось и НАСА. "Сейчас нет достаточных оснований думать, что это может быть что-то иное, нежели ускоритель ракеты Chang'e 5-T1", - цитирует издание Inside Outer Space ученого. Между тем МИД Китая заявил, что не согласен с этой оценкой. "По данным Китая, (ракета) Chang'e 5 вошла в атмосферу Земли и полностью сгорела", - говорил в феврале представитель МИД КНР Ван Вэньбин.Кому бы ни принадлежал обломок ракеты величиной с автобус, как описывает его радио NPR, по оценке Джонатана МакДауэлла, событие не окажет ни малейшего влияния ни на саму Луну, ни тем более на Землю. С ним согласен сотрудник лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса Джеффри Плеша. "Большая часть энергии удара придется на сам предмет, нежели на создание кратера", - считает ученый, подчеркивая, что реальный след или глубину нового кратера на поверхности Луны можно будет узнать лишь после столкновения.Чтобы провести анализ, лунный зонд НАСА LRO предварительно сделал детальные снимки поверхности кратера. За приближением объекта к Луне следит расположенный в Калифорнии мощный радар Goldstone Solar System Radar.

https://ria.ru/20220303/mks-1776216164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

земля, луна, космос - риа наука, наса