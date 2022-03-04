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Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию на Украине и санкции
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию на Украине и санкции - РИА Новости, 04.03.2022
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию на Украине и санкции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудил ситуацию на Украине и санкции. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:51
2022-03-04T12:51
2022-03-04T18:47
обострение ситуации в днр и лнр
александр лукашенко
владимир путин
в мире
россия
украина
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудил ситуацию на Украине и санкции.По его словам, Запад "уцепился железобетонно". "О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным (президентом России – ред.) говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, как им кажется, с нами не разберутся. Поймите, они (западные страны – ред.) нас толкают в войну в Украине. Если только мы вмешались бы сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, это был бы для них подарок", - заявил Лукашенко после подписания в пятницу решения референдума о внесении поправок в новую конституцию республики. Речь транслировал телеканал "Беларусь 1".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, в мире, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр
12:51 04.03.2022 (обновлено: 18:47 04.03.2022)
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию на Украине и санкции
Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным ситуацию на Украине и санкции