https://ria.ru/20220304/lukashenko-1776474705.html

Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию на Украине и санкции

Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию на Украине и санкции - РИА Новости, 04.03.2022

Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию на Украине и санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудил ситуацию на Украине и санкции. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:51

2022-03-04T12:51

2022-03-04T18:47

обострение ситуации в днр и лнр

александр лукашенко

владимир путин

в мире

россия

украина

белоруссия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773578175_0:149:2784:1715_1920x0_80_0_0_36a594b9fc3c11677daf1c7c991db92b.jpg

МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудил ситуацию на Украине и санкции.По его словам, Запад "уцепился железобетонно". "О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным (президентом России – ред.) говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, как им кажется, с нами не разберутся. Поймите, они (западные страны – ред.) нас толкают в войну в Украине. Если только мы вмешались бы сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, это был бы для них подарок", - заявил Лукашенко после подписания в пятницу решения референдума о внесении поправок в новую конституцию республики. Речь транслировал телеканал "Беларусь 1".

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, владимир путин, в мире, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр