https://ria.ru/20220304/lindemann-1776393372.html
Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в Москве и Новосибирске
Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в Москве и Новосибирске - РИА Новости, 04.03.2022
Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в Москве и Новосибирске
Вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в декабре в Москве и Новосибирске. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T01:32
2022-03-04T01:32
2022-03-04T01:36
культура
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в декабре в Москве и Новосибирске."Отменен", - написал в Instagram Линдеманн на фоне расписания концертов, где указаны даты выступлений в российских городах.Причины отмены мероприятий, которые должны были пройти в декабре, не указываются. Однако после сообщения об отмене музыкант опубликовал фотографию у киевской въездной стелы.Ранее концерты Линдеманна в России переносились из-за пандемии коронавируса.В конце прошлого года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой "инициировать заслон различным антикультурным явлениям".
https://ria.ru/20220302/gruppa-1776090815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
01:32 04.03.2022 (обновлено: 01:36 04.03.2022)
Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в Москве и Новосибирске
Музыкант Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в Москве и Новосибирске
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн сообщил
об отмене концертов в декабре в Москве и Новосибирске.
"Отменен", - написал в Instagram Линдеманн на фоне расписания концертов, где указаны даты выступлений в российских городах.
Причины отмены мероприятий, которые должны были пройти в декабре, не указываются. Однако после сообщения об отмене музыкант опубликовал фотографию у киевской въездной стелы.
Ранее концерты Линдеманна в России переносились из-за пандемии коронавируса.
В конце прошлого года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой "инициировать заслон различным антикультурным явлениям".