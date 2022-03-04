https://ria.ru/20220304/lindemann-1776393372.html

Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в Москве и Новосибирске

Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в Москве и Новосибирске - РИА Новости, 04.03.2022

Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в Москве и Новосибирске

Вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в декабре в Москве и Новосибирске. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T01:32

2022-03-04T01:32

2022-03-04T01:36

культура

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в декабре в Москве и Новосибирске."Отменен", - написал в Instagram Линдеманн на фоне расписания концертов, где указаны даты выступлений в российских городах.Причины отмены мероприятий, которые должны были пройти в декабре, не указываются. Однако после сообщения об отмене музыкант опубликовал фотографию у киевской въездной стелы.Ранее концерты Линдеманна в России переносились из-за пандемии коронавируса.В конце прошлого года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой "инициировать заслон различным антикультурным явлениям".

https://ria.ru/20220302/gruppa-1776090815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия