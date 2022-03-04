https://ria.ru/20220304/les-1776460449.html

В Иркутске задержали сотрудников ГИБДД, помогавших разворовывать леса

В Иркутске задержали сотрудников ГИБДД, помогавших разворовывать леса - РИА Новости, 04.03.2022

В Иркутске задержали сотрудников ГИБДД, помогавших разворовывать леса

Полиция и ФСБ задержали в Иркутске членов банды, куда входили бизнесмены и сотрудники местной ГИБДД, которые занимались и способствовали незаконной заготовке и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:10

2022-03-04T12:10

2022-03-04T12:45

происшествия

иркутская область

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

полиция

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

фсб

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Полиция и ФСБ задержали в Иркутске членов банды, куда входили бизнесмены и сотрудники местной ГИБДД, которые занимались и способствовали незаконной заготовке и транспортировке леса, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Задержаны трое предпринимателей, а также командир батальона, командир взвода и трое инспекторов ДПС. В настоящее время шестеро подозреваемых заключены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мероприятия по декриминализации лесной отрасли продолжаются", - сказала Волк.По ее словам, на протяжении нескольких лет в Иркутской области злоумышленники занимались незаконной заготовкой, переработкой и транспортировкой древесины за пределы региона. В число подозреваемых попали не только недобросовестные предприниматели, но и представители правоохранительных органов, которые за деньги обеспечивали беспрепятственный проезд большегрузов с лесоматериалами через стационарный пост ДПС в Иркутске.Сейчас по материалам полиции в региональном главке СК в отношении коммерсантов и сотрудников ГИБДД возбуждено уголовное дело по статьям о даче и получении взятки.Как рассказали РИА Новости в СК РФ, в зависимости от роли фигуранты обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), частям 3 и 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки).По версии СК, в 2019-2021 годах командир отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России "Иркутское" Владимир Егоров, а также его подчиненные командир взвода Владимир Болдырев, инспекторы Дмитрий Климентьев, Алексей Кузовков, Евгений Лузин и другие полицейские через посредника Анну Турову получали от бизнесменов систематические платежи за беспрепятственный провоз древесины и пиломатериалов через пост ДПС. Общая сумма - не менее 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220131/kontrabanda-1770307491.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/les-1770935328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, иркутская область, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), россия, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии), фсб