12:10 04.03.2022 (обновлено: 12:45 04.03.2022)
В Иркутске задержали сотрудников ГИБДД, помогавших разворовывать леса
Полиция и ФСБ задержали в Иркутске сотрудников ГИБДД, помогавших разворовывать леса
Форма сотрудника полиции
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Полиция и ФСБ задержали в Иркутске членов банды, куда входили бизнесмены и сотрудники местной ГИБДД, которые занимались и способствовали незаконной заготовке и транспортировке леса, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Задержаны трое предпринимателей, а также командир батальона, командир взвода и трое инспекторов ДПС. В настоящее время шестеро подозреваемых заключены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мероприятия по декриминализации лесной отрасли продолжаются", - сказала Волк.
По ее словам, на протяжении нескольких лет в Иркутской области злоумышленники занимались незаконной заготовкой, переработкой и транспортировкой древесины за пределы региона. В число подозреваемых попали не только недобросовестные предприниматели, но и представители правоохранительных органов, которые за деньги обеспечивали беспрепятственный проезд большегрузов с лесоматериалами через стационарный пост ДПС в Иркутске.
Сейчас по материалам полиции в региональном главке СК в отношении коммерсантов и сотрудников ГИБДД возбуждено уголовное дело по статьям о даче и получении взятки.
Как рассказали РИА Новости в СК РФ, в зависимости от роли фигуранты обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), частям 3 и 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
По версии СК, в 2019-2021 годах командир отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России "Иркутское" Владимир Егоров, а также его подчиненные командир взвода Владимир Болдырев, инспекторы Дмитрий Климентьев, Алексей Кузовков, Евгений Лузин и другие полицейские через посредника Анну Турову получали от бизнесменов систематические платежи за беспрепятственный провоз древесины и пиломатериалов через пост ДПС. Общая сумма - не менее 5 миллионов рублей.