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Иностранные производители лекарств заявили, что продолжат работу с Россией
Иностранные производители лекарств заявили, что продолжат работу с Россией - РИА Новости, 04.03.2022
Иностранные производители лекарств заявили, что продолжат работу с Россией
Иностранные производители лекарственных препаратов подтверждают продолжение своей работы c Россией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:13
2022-03-04T17:13
здоровье - общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иностранные производители лекарственных препаратов подтверждают продолжение своей работы c Россией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В Минздраве России в пятницу состоялось совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций, в нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора."Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
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здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
17:13 04.03.2022
 
Иностранные производители лекарств заявили, что продолжат работу с Россией

Мурашко: иностранные производители лекарств подтверждают продолжение работы с Россией

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Фармацевт в аптеке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иностранные производители лекарственных препаратов подтверждают продолжение своей работы c Россией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В Минздраве России в пятницу состоялось совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций, в нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора.
Покупательница в аптеке Новосибирская аптечная сеть на Красном проспекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:45
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной
"Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
 
Здоровье - ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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