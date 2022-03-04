https://ria.ru/20220304/lekarstva-1776562070.html
Иностранные производители лекарств заявили, что продолжат работу с Россией
Иностранные производители лекарств заявили, что продолжат работу с Россией - РИА Новости, 04.03.2022
Иностранные производители лекарств заявили, что продолжат работу с Россией
Иностранные производители лекарственных препаратов подтверждают продолжение своей работы c Россией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:13
2022-03-04T17:13
2022-03-04T17:13
здоровье - общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иностранные производители лекарственных препаратов подтверждают продолжение своей работы c Россией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В Минздраве России в пятницу состоялось совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций, в нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора."Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
https://ria.ru/20220304/lekarstva-1776555522.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Иностранные производители лекарств заявили, что продолжат работу с Россией
Мурашко: иностранные производители лекарств подтверждают продолжение работы с Россией