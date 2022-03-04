https://ria.ru/20220304/lekarstva-1776562070.html

Иностранные производители лекарств заявили, что продолжат работу с Россией

Иностранные производители лекарств заявили, что продолжат работу с Россией - РИА Новости, 04.03.2022

Иностранные производители лекарств заявили, что продолжат работу с Россией

Иностранные производители лекарственных препаратов подтверждают продолжение своей работы c Россией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:13

2022-03-04T17:13

2022-03-04T17:13

здоровье - общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иностранные производители лекарственных препаратов подтверждают продолжение своей работы c Россией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В Минздраве России в пятницу состоялось совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций, в нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора."Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.

https://ria.ru/20220304/lekarstva-1776555522.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество