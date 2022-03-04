https://ria.ru/20220304/lekarstva-1776555522.html

Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной

Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной - РИА Новости, 04.03.2022

Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной

Ситуация с медикаментами в России стабильная, в стране есть значительные запасы препаратов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:45

2022-03-04T16:45

2022-03-04T17:20

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация с медикаментами в России стабильная, в стране есть значительные запасы препаратов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит пресс-служба ведомства.В пятницу в Минздраве прошло совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора.По словам Мурашко, среди федеральных централизованных закупок законтрактовано 85 процентов годового объема лекарств.Как указал глава ведомства, заявлений о возможных ограничениях поставок из-за рубежа сейчас нет. Российские и иностранные производители лекарств подтверждают продолжение своей работы, подчеркнул он.Мурашко отметил, что в России сейчас вырабатывают первоочередные меры, чтобы усовершенствовать подходы к обеспечению россиян медпродукцией. Межведомственная рабочая группа будет в постоянном режиме следить за ситуацией и оперативно предпримет шаги для стабильного функционирования медицинской сети.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776007314.html

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776499555.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко