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Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной - РИА Новости, 04.03.2022
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной
Ситуация с медикаментами в России стабильная, в стране есть значительные запасы препаратов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:45
2022-03-04T17:20
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация с медикаментами в России стабильная, в стране есть значительные запасы препаратов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит пресс-служба ведомства.В пятницу в Минздраве прошло совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора.По словам Мурашко, среди федеральных централизованных закупок законтрактовано 85 процентов годового объема лекарств.Как указал глава ведомства, заявлений о возможных ограничениях поставок из-за рубежа сейчас нет. Российские и иностранные производители лекарств подтверждают продолжение своей работы, подчеркнул он.Мурашко отметил, что в России сейчас вырабатывают первоочередные меры, чтобы усовершенствовать подходы к обеспечению россиян медпродукцией. Межведомственная рабочая группа будет в постоянном режиме следить за ситуацией и оперативно предпримет шаги для стабильного функционирования медицинской сети.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776007314.html
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общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
16:45 04.03.2022 (обновлено: 17:20 04.03.2022)
 
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной

Глава Минздрава Мурашко: в России сформированы значительные запасы лекарств

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в аптеке "Новосибирская аптечная сеть" на Красном проспекте в Новосибирске
Покупательница в аптеке Новосибирская аптечная сеть на Красном проспекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в аптеке "Новосибирская аптечная сеть" на Красном проспекте в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация с медикаментами в России стабильная, в стране есть значительные запасы препаратов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
В пятницу в Минздраве прошло совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора.
По словам Мурашко, среди федеральных централизованных закупок законтрактовано 85 процентов годового объема лекарств.

"По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение двух-трехлетних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ
Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России
Как указал глава ведомства, заявлений о возможных ограничениях поставок из-за рубежа сейчас нет. Российские и иностранные производители лекарств подтверждают продолжение своей работы, подчеркнул он.
Мурашко отметил, что в России сейчас вырабатывают первоочередные меры, чтобы усовершенствовать подходы к обеспечению россиян медпродукцией. Межведомственная рабочая группа будет в постоянном режиме следить за ситуацией и оперативно предпримет шаги для стабильного функционирования медицинской сети.
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После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.
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