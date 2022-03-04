https://ria.ru/20220304/lekarstva-1776555522.html
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной - РИА Новости, 04.03.2022
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной
Ситуация с медикаментами в России стабильная, в стране есть значительные запасы препаратов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:45
2022-03-04T16:45
2022-03-04T17:20
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601783926_0:108:3144:1877_1920x0_80_0_0_0e16ec73f46ddaf8ab40d9989f980edb.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация с медикаментами в России стабильная, в стране есть значительные запасы препаратов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит пресс-служба ведомства.В пятницу в Минздраве прошло совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора.По словам Мурашко, среди федеральных централизованных закупок законтрактовано 85 процентов годового объема лекарств.Как указал глава ведомства, заявлений о возможных ограничениях поставок из-за рубежа сейчас нет. Российские и иностранные производители лекарств подтверждают продолжение своей работы, подчеркнул он.Мурашко отметил, что в России сейчас вырабатывают первоочередные меры, чтобы усовершенствовать подходы к обеспечению россиян медпродукцией. Межведомственная рабочая группа будет в постоянном режиме следить за ситуацией и оперативно предпримет шаги для стабильного функционирования медицинской сети.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776007314.html
https://ria.ru/20220304/rossiya-1776499555.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601783926_415:0:3144:2047_1920x0_80_0_0_930c57e0f9b8c4c5fd3cc158eb7341de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
16:45 04.03.2022 (обновлено: 17:20 04.03.2022)
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной
Глава Минздрава Мурашко: в России сформированы значительные запасы лекарств
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация с медикаментами в России стабильная, в стране есть значительные запасы препаратов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
В пятницу в Минздраве прошло совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга
, Минфина, ФАС
и Росздравнадзора
.
По словам Мурашко, среди федеральных централизованных закупок законтрактовано 85 процентов годового объема лекарств.
"По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение двух-трехлетних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов".
Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России
Как указал глава ведомства, заявлений о возможных ограничениях поставок из-за рубежа сейчас нет. Российские и иностранные производители лекарств подтверждают продолжение своей работы, подчеркнул он.
Мурашко отметил, что в России сейчас вырабатывают первоочередные меры, чтобы усовершенствовать подходы к обеспечению россиян медпродукцией. Межведомственная рабочая группа будет в постоянном режиме следить за ситуацией и оперативно предпримет шаги для стабильного функционирования медицинской сети.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.