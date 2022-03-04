https://ria.ru/20220304/lekarstva-1776465429.html

В Минздраве заявили о сигналах по задержке поставок некоторых лекарств

В Минздраве заявили о сигналах по задержке поставок некоторых лекарств - РИА Новости, 04.03.2022

В Минздраве заявили о сигналах по задержке поставок некоторых лекарств

Есть отдельные сигналы о задержках поставок ряда лекарств, но это не отказ заводов, а задержки из-за логистики, заявил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:24

2022-03-04T12:24

2022-03-04T13:27

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Есть отдельные сигналы о задержках поставок ряда лекарств, но это не отказ заводов, а задержки из-за логистики, заявил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко."Если говорить в целом о фармрынке, у нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, это из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки", - сказал он на заседании комитета СФ по социальной политике.Замминистра также рассказал, что есть несколько контрактов, по которым закупки препаратов ведутся на два или три года, на ряд препаратов, в том числе импортных, созданы запасы. В частности, по лекарствам из перечня высокозатратных нозологий в России есть полный ассортимент лекарств.

https://ria.ru/20220302/minzdrav-1776138241.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия