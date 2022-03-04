https://ria.ru/20220304/lekarstva-1776465429.html
В Минздраве заявили о сигналах по задержке поставок некоторых лекарств
В Минздраве заявили о сигналах по задержке поставок некоторых лекарств - РИА Новости, 04.03.2022
В Минздраве заявили о сигналах по задержке поставок некоторых лекарств
Есть отдельные сигналы о задержках поставок ряда лекарств, но это не отказ заводов, а задержки из-за логистики, заявил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:24
2022-03-04T12:24
2022-03-04T13:27
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Есть отдельные сигналы о задержках поставок ряда лекарств, но это не отказ заводов, а задержки из-за логистики, заявил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко."Если говорить в целом о фармрынке, у нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, это из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки", - сказал он на заседании комитета СФ по социальной политике.Замминистра также рассказал, что есть несколько контрактов, по которым закупки препаратов ведутся на два или три года, на ряд препаратов, в том числе импортных, созданы запасы. В частности, по лекарствам из перечня высокозатратных нозологий в России есть полный ассортимент лекарств.
https://ria.ru/20220302/minzdrav-1776138241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия
12:24 04.03.2022 (обновлено: 13:27 04.03.2022)
В Минздраве заявили о сигналах по задержке поставок некоторых лекарств
Замглавы Минздрава Фисенко объяснил перебои поставок лекарств логистическими проблемами