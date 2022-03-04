https://ria.ru/20220304/kurs-1776595319.html

Курс доллара за неделю вырос на 22 рубля

Курс доллара за неделю вырос на 22 рубля - РИА Новости, 04.03.2022

Курс доллара за неделю вырос на 22 рубля

Рубль по итогам торгов в пятницу укрепился к доллару до 105 рублей, курс евро вырос до 118,99 рубля, евро обновил в ходе торгов исторические максимумы, а за... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:31

2022-03-04T19:31

2022-03-04T19:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

динамика курсов валют

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евро

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Рубль по итогам торгов в пятницу укрепился к доллару до 105 рублей, курс евро вырос до 118,99 рубля, евро обновил в ходе торгов исторические максимумы, а за неделю эти валюты подорожали к рублю на 22 и 25,99 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на закрытие сессии 19.00 мск упал на 1,01 рубля, до 105 рублей, евро - вырос на 1,39 рубля, до 118,99 рубля. Евро обновил исторический максимум в ходе торгов пятницы, подскочив до 125,9675 рубля.За неделю курс доллара вырос на 22 рубля (на 26,51%), евро - на 25,99 рубля (на 27,95%).Торги в пятницу по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск, и не будут вовсе проводиться до 9 марта, то есть ни в субботу, ни в понедельник, ни во вторник.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, доллар, рубль, евро