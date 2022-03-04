https://ria.ru/20220304/kurs-1776427016.html

Курс евро обновил исторический максимум

Курс евро обновил исторический максимум - РИА Новости, 04.03.2022

Курс евро обновил исторический максимум

Рубль падал в начале торгов пятницы, евро обновлял исторический максимум. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:12

2022-03-04T10:12

2022-03-04T12:40

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

динамика курсов валют

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Рубль падал в начале торгов пятницы, евро обновлял исторический максимум.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:19 мск рос на 3,99 рубля — до 110 рублей, европейской — на 7,4 рубля, до 125 рублей. Евро остается малоликвидным инструментом — к моменту выхода на исторический максимум в 125,97 рубля объем торгов составил лишь около 200 тысяч евро.На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара снизился на 5,9440 рубля — до 105,8124, свидетельствуют данные биржи.В четверг этот показатель составлял 111,7564 рубля.После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, динамика курсов валют