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Курс евро обновил исторический максимум
Курс евро обновил исторический максимум - РИА Новости, 04.03.2022
Курс евро обновил исторический максимум
Рубль падал в начале торгов пятницы, евро обновлял исторический максимум. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:12
2022-03-04T10:12
2022-03-04T12:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
динамика курсов валют
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Рубль падал в начале торгов пятницы, евро обновлял исторический максимум.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:19 мск рос на 3,99 рубля — до 110 рублей, европейской — на 7,4 рубля, до 125 рублей. Евро остается малоликвидным инструментом — к моменту выхода на исторический максимум в 125,97 рубля объем торгов составил лишь около 200 тысяч евро.На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара снизился на 5,9440 рубля — до 105,8124, свидетельствуют данные биржи.В четверг этот показатель составлял 111,7564 рубля.После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, динамика курсов валют
10:12 04.03.2022 (обновлено: 12:40 04.03.2022)
Курс евро обновил исторический максимум
Курс доллара в начале торгов вырос до 110,9 рубля, евро — до 125 рублей
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Рубль падал в начале торгов пятницы, евро обновлял исторический максимум.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:19 мск рос на 3,99 рубля — до 110 рублей, европейской — на 7,4 рубля, до 125 рублей. Евро остается малоликвидным инструментом — к моменту выхода на исторический максимум в 125,97 рубля объем торгов составил лишь около 200 тысяч евро.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара снизился на 5,9440 рубля — до 105,8124, свидетельствуют данные биржи.
В четверг этот показатель составлял 111,7564 рубля.
После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия
остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2
". Евросоюз
, США
и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.
На этом фоне ЦБ
повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин
обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.