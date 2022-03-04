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Кулеба обвинил НАТО в том, что она ничего не может сделать для Украины
Кулеба обвинил НАТО в том, что она ничего не может сделать для Украины - РИА Новости, 04.03.2022
Кулеба обвинил НАТО в том, что она ничего не может сделать для Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО, в отличие от ЕС, ничего не может решить для Украины, и расплатится за эту слабость. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T23:17
2022-03-04T23:28
в мире
украина
мид украины
нато
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО, в отличие от ЕС, ничего не может решить для Украины, и расплатится за эту слабость."Украинский народ считал, что НАТО - это сила, а Европейский союз является слабым и нерешительным... украинский народ увидел, что все наоборот: что Европейский союз имеет характер, имеет силу, применил беспрецедентные санкции... а НАТО не может ничего и все отдало на откуп союзникам, то есть на уровень двусторонних отношений. Это слабость, за которую альянс, к сожалению, расплатится", - сказал Кулеба в эфире украинских телеканалов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/nato-1776576235.html
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в мире, украина, мид украины, нато, дмитрий кулеба
23:17 04.03.2022 (обновлено: 23:28 04.03.2022)
 
Кулеба обвинил НАТО в том, что она ничего не может сделать для Украины

Кулеба: НАТО расплатится за то, что ничего не может сделать для Украины

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО, в отличие от ЕС, ничего не может решить для Украины, и расплатится за эту слабость.
"Украинский народ считал, что НАТО - это сила, а Европейский союз является слабым и нерешительным... украинский народ увидел, что все наоборот: что Европейский союз имеет характер, имеет силу, применил беспрецедентные санкции... а НАТО не может ничего и все отдало на откуп союзникам, то есть на уровень двусторонних отношений. Это слабость, за которую альянс, к сожалению, расплатится", - сказал Кулеба в эфире украинских телеканалов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Депутат Верховной Рады Украины из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Раде заявили, что НАТО "слила" Украину
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:15В мире
Кулеба записал обращение главам МИД НАТО из бункера, сообщили в Испании
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек НАТО заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине
 
В миреУкраинаМИД УкраиныНАТОДмитрий Кулеба
 
 
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