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Глава Крыма заявил, что России объявили информационную войну
Глава Крыма заявил, что России объявили информационную войну - РИА Новости, 04.03.2022
Глава Крыма заявил, что России объявили информационную войну
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что России объявлена информационная война по всем фронтам, что объясняет огромное количество фейков в интернете. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:41
2022-03-04T16:41
владимир путин
россия
ленинский район
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что России объявлена информационная война по всем фронтам, что объясняет огромное количество фейков в интернете."В сети возникают регулярно разные фейковые вбросы, пытаются дезориентировать и дезинформировать людей. Прошу всех быть настороже. Вчера начали забрасывать в сети якобы указы главы республики мои в части эвакуации Ленинского района и других. Фейков будет возникать огромное количество. России объявлена информационная война по всем без исключения фронтам", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.Он напомнил, что все обещания, которые президент РФ давал в 2014 году крымчанам, были исполнены. "То же самое касается тех обещаний, которые наш президент дает в отношении мирных граждан Украины, что после операции и сейчас им ничего не угрожало", - добавил Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220304/informatsiya-1776528206.html
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775357453.html
россия
ленинский район
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владимир путин, россия, ленинский район, украина, ситуация в днр и лнр, в мире
16:41 04.03.2022
 
Глава Крыма заявил, что России объявили информационную войну

Глава Крыма Аксенов: России объявлена информационная война, и призвал быть настороже

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что России объявлена информационная война по всем фронтам, что объясняет огромное количество фейков в интернете.
"В сети возникают регулярно разные фейковые вбросы, пытаются дезориентировать и дезинформировать людей. Прошу всех быть настороже. Вчера начали забрасывать в сети якобы указы главы республики мои в части эвакуации Ленинского района и других. Фейков будет возникать огромное количество. России объявлена информационная война по всем без исключения фронтам", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.
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Он напомнил, что все обещания, которые президент РФ давал в 2014 году крымчанам, были исполнены. "То же самое касается тех обещаний, которые наш президент дает в отношении мирных граждан Украины, что после операции и сейчас им ничего не угрожало", - добавил Аксенов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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