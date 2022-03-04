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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/kramatorsk-1776453736.html
Россия и ЛНР продолжают наступать на Краматорск, заявили в Минобороны
Россия и ЛНР продолжают наступать на Краматорск, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Россия и ЛНР продолжают наступать на Краматорск, заявили в Минобороны
Группировка войск ЛНР при поддержке России продолжает наступление в направлении на город Краматорск, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:52
2022-03-04T12:01
обострение ситуации в днр и лнр
краматорск
в мире
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР при поддержке России продолжает наступление в направлении на город Краматорск, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/provokatsii-1775234081.html
краматорск
украина
луганская народная республика
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россия
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краматорск, в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
11:52 04.03.2022 (обновлено: 12:01 04.03.2022)
 
Россия и ЛНР продолжают наступать на Краматорск, заявили в Минобороны

Минобороны: группировка войск ЛНР при поддержке России наступает на Краматорск

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР при поддержке России продолжает наступление в направлении на город Краматорск, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск", - сказал он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 11:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКраматорскВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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