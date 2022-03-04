https://ria.ru/20220304/kramatorsk-1776453736.html

Россия и ЛНР продолжают наступать на Краматорск, заявили в Минобороны

Россия и ЛНР продолжают наступать на Краматорск, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

Россия и ЛНР продолжают наступать на Краматорск, заявили в Минобороны

Группировка войск ЛНР при поддержке России продолжает наступление в направлении на город Краматорск, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:52

2022-03-04T11:52

2022-03-04T12:01

обострение ситуации в днр и лнр

краматорск

в мире

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР при поддержке России продолжает наступление в направлении на город Краматорск, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/provokatsii-1775234081.html

краматорск

украина

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краматорск, в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр