10:23 04.03.2022 (обновлено: 10:32 04.03.2022)
"Роскосмос" отменил работы по пускам спутников связи OneWeb
"Роскосмос" отменил дальнейшие пуски спутников связи OneWeb
© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb. Архивное фото
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работы по подготовке к будущим запускам британских спутников связи OneWeb отменяются, заявил заместитель генерального директора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры "Роскосмоса" Александр Лопатин.
"Работы по подготовке к последующим миссиям запуска космических аппаратов OneWeb прекратить. К исполнению настоящего решения приступить немедленно", - сказал он на заседании комиссии по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами OneWeb.
В том числе отменен намечавшийся на 5 марта пуск с Байконура ракеты "Союз" со спутниками OneWeb.
На фоне санкций в отношении России из-за Украины глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин потребовал, чтобы компания OneWeb предоставила гарантии, что не будет использовать эти спутники в военных целях и предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. Ещё одним условием выполнения пуска 5 марта стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb.
Вечером 2 марта британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb, а 3 марта совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура. Правительство Британии поддержало это решение.