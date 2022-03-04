https://ria.ru/20220304/kosmos-1776428913.html

"Роскосмос" отменил работы по пускам спутников связи OneWeb

"Роскосмос" отменил работы по пускам спутников связи OneWeb - РИА Новости, 04.03.2022

"Роскосмос" отменил работы по пускам спутников связи OneWeb

Работы по подготовке к будущим запускам британских спутников связи OneWeb отменяются, заявил заместитель генерального директора по ракетостроению, эксплуатации... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:23

2022-03-04T10:23

2022-03-04T10:32

наука

космос - риа наука

дмитрий рогозин

байконур (город)

великобритания

украина

роскосмос

oneweb

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работы по подготовке к будущим запускам британских спутников связи OneWeb отменяются, заявил заместитель генерального директора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры "Роскосмоса" Александр Лопатин."Работы по подготовке к последующим миссиям запуска космических аппаратов OneWeb прекратить. К исполнению настоящего решения приступить немедленно", - сказал он на заседании комиссии по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами OneWeb.В том числе отменен намечавшийся на 5 марта пуск с Байконура ракеты "Союз" со спутниками OneWeb.На фоне санкций в отношении России из-за Украины глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин потребовал, чтобы компания OneWeb предоставила гарантии, что не будет использовать эти спутники в военных целях и предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. Ещё одним условием выполнения пуска 5 марта стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb.Вечером 2 марта британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb, а 3 марта совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура. Правительство Британии поддержало это решение.

https://ria.ru/20220302/sputniki-1776060575.html

https://ria.ru/20220302/oneweb-1776052777.html

байконур (город)

великобритания

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, дмитрий рогозин, байконур (город), великобритания, украина, роскосмос, oneweb