Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220304/kosmos-1776428913.html
"Роскосмос" отменил работы по пускам спутников связи OneWeb
"Роскосмос" отменил работы по пускам спутников связи OneWeb - РИА Новости, 04.03.2022
"Роскосмос" отменил работы по пускам спутников связи OneWeb
Работы по подготовке к будущим запускам британских спутников связи OneWeb отменяются, заявил заместитель генерального директора по ракетостроению, эксплуатации... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:23
2022-03-04T10:32
наука
космос - риа наука
дмитрий рогозин
байконур (город)
великобритания
украина
роскосмос
oneweb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776048531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a8e373e2e64f9803514db7cfdb10693.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работы по подготовке к будущим запускам британских спутников связи OneWeb отменяются, заявил заместитель генерального директора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры "Роскосмоса" Александр Лопатин."Работы по подготовке к последующим миссиям запуска космических аппаратов OneWeb прекратить. К исполнению настоящего решения приступить немедленно", - сказал он на заседании комиссии по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами OneWeb.В том числе отменен намечавшийся на 5 марта пуск с Байконура ракеты "Союз" со спутниками OneWeb.На фоне санкций в отношении России из-за Украины глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин потребовал, чтобы компания OneWeb предоставила гарантии, что не будет использовать эти спутники в военных целях и предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. Ещё одним условием выполнения пуска 5 марта стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb.Вечером 2 марта британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb, а 3 марта совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура. Правительство Британии поддержало это решение.
https://ria.ru/20220302/sputniki-1776060575.html
https://ria.ru/20220302/oneweb-1776052777.html
байконур (город)
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776048531_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_963a727b122a087925910185c27813df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, дмитрий рогозин, байконур (город), великобритания, украина, роскосмос, oneweb
10:23 04.03.2022 (обновлено: 10:32 04.03.2022)
 
"Роскосмос" отменил работы по пускам спутников связи OneWeb

"Роскосмос" отменил дальнейшие пуски спутников связи OneWeb

© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb. Архивное фото
Ракета-носитель Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и британскими спутниками связи OneWeb. Архивное фото
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работы по подготовке к будущим запускам британских спутников связи OneWeb отменяются, заявил заместитель генерального директора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры "Роскосмоса" Александр Лопатин.
"Работы по подготовке к последующим миссиям запуска космических аппаратов OneWeb прекратить. К исполнению настоящего решения приступить немедленно", - сказал он на заседании комиссии по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами OneWeb.
Ракета-носитель Союз-2.1б с британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
2 марта, 15:14
"Роскосмос": для работы системы спутников OneWeb необходимо ее пополнять
В том числе отменен намечавшийся на 5 марта пуск с Байконура ракеты "Союз" со спутниками OneWeb.
На фоне санкций в отношении России из-за Украины глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин потребовал, чтобы компания OneWeb предоставила гарантии, что не будет использовать эти спутники в военных целях и предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. Ещё одним условием выполнения пуска 5 марта стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb.
Вечером 2 марта британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb, а 3 марта совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура. Правительство Британии поддержало это решение.
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:48
"Роскосмос" потребовал от Британии выйти из акционеров OneWeb
 
НаукаКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинБайконур (город)ВеликобританияУкраинаРоскосмосOneWeb
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала