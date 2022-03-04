https://ria.ru/20220304/koronavirus-1776442010.html

В Москве госпитализировали 426 человек с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 426 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 04.03.2022

В Москве госпитализировали 426 человек с COVID-19 за сутки

За последние сутки в Москве выявлены 2 463 случая COVID-19, умерло 79 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:09

2022-03-04T11:09

2022-03-04T11:12

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2 463 случая COVID-19, умерло 79 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2 463, госпитализировано - 426 человек, выздоровело - 3 638 человек, 79 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 2 683 новых случая заражения.На ИВЛ находятся 280 человек, также сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 280 человек", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 706 980 случаев коронавируса, выздоровели 2 501 129 человек, умерли 41 602 человека.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии