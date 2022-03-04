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В Москве госпитализировали 426 человек с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 426 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 04.03.2022
В Москве госпитализировали 426 человек с COVID-19 за сутки
За последние сутки в Москве выявлены 2 463 случая COVID-19, умерло 79 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:09
2022-03-04T11:09
2022-03-04T11:12
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2 463 случая COVID-19, умерло 79 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2 463, госпитализировано - 426 человек, выздоровело - 3 638 человек, 79 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 2 683 новых случая заражения.На ИВЛ находятся 280 человек, также сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 280 человек", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 706 980 случаев коронавируса, выздоровели 2 501 129 человек, умерли 41 602 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:09 04.03.2022 (обновлено: 11:12 04.03.2022)
В Москве госпитализировали 426 человек с COVID-19 за сутки
В Москве выявили 2463 новых случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
За последние сутки в Москве выявлены 2 463 случая COVID-19, умерло 79 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф
.
"Выявлено случаев за сутки - 2 463, госпитализировано - 426 человек, выздоровело - 3 638 человек, 79 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Накануне было выявлено 2 683 новых случая заражения.
На ИВЛ находятся 280 человек, также сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 280 человек", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в Москве
было выявлено 2 706 980 случаев коронавируса, выздоровели 2 501 129 человек, умерли 41 602 человека.