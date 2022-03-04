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Инфекционист не исключил новых подъемов заболеваемости COVID-19
Инфекционист не исключил новых подъемов заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2022
Инфекционист не исключил новых подъемов заболеваемости COVID-19
Новые подъемы заболеваемости коронавирусом в России еще возможны, если будет снижаться уровень коллективного иммунитета или мутировать вируса, заявил РИА... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T03:16
2022-03-04T03:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новые подъемы заболеваемости коронавирусом в России еще возможны, если будет снижаться уровень коллективного иммунитета или мутировать вируса, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он пояснил, что подъемы заболеваемости возможны, когда будет снижаться уровень коллективного иммунитета или же в случае мутации вируса.За последние сутки в России, по данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекций, выявлено 93 026 случаев COVID-19. В Москве, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, эпидемиологическая ситуация приходит в норму, поэтому прекращается использование QR-кодов, отменяются все ограничения на посещения общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.
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общество, здоровье - общество, россия, москва, коронавирус covid-19
03:16 04.03.2022 (обновлено: 03:17 04.03.2022)
 
Инфекционист не исключил новых подъемов заболеваемости COVID-19

Врач-инфекционист Тимаков не исключил новых подъемов заболеваемости COVID-19 в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новые подъемы заболеваемости коронавирусом в России еще возможны, если будет снижаться уровень коллективного иммунитета или мутировать вируса, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"У нас могут быть и новые подъемы заболеваемости", - сказал Тимаков.
Он пояснил, что подъемы заболеваемости возможны, когда будет снижаться уровень коллективного иммунитета или же в случае мутации вируса.
За последние сутки в России, по данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекций, выявлено 93 026 случаев COVID-19. В Москве, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, эпидемиологическая ситуация приходит в норму, поэтому прекращается использование QR-кодов, отменяются все ограничения на посещения общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.
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