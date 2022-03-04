https://ria.ru/20220304/koronavirus-1776398585.html

Инфекционист не исключил новых подъемов заболеваемости COVID-19

Инфекционист не исключил новых подъемов заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2022

Инфекционист не исключил новых подъемов заболеваемости COVID-19

Новые подъемы заболеваемости коронавирусом в России еще возможны, если будет снижаться уровень коллективного иммунитета или мутировать вируса, заявил РИА... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T03:16

2022-03-04T03:16

2022-03-04T03:17

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новые подъемы заболеваемости коронавирусом в России еще возможны, если будет снижаться уровень коллективного иммунитета или мутировать вируса, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он пояснил, что подъемы заболеваемости возможны, когда будет снижаться уровень коллективного иммунитета или же в случае мутации вируса.За последние сутки в России, по данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекций, выявлено 93 026 случаев COVID-19. В Москве, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, эпидемиологическая ситуация приходит в норму, поэтому прекращается использование QR-кодов, отменяются все ограничения на посещения общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия, москва, коронавирус covid-19