https://ria.ru/20220304/korma-1776413219.html

В Думе призвали не допустить дефицита кормов для животных

В Думе призвали не допустить дефицита кормов для животных - РИА Новости, 04.03.2022

В Думе призвали не допустить дефицита кормов для животных

Первый замглавы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил письмо главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:12

2022-03-04T08:12

2022-03-04T08:12

экономика

владимир путин

донецкая народная республика

украина

сша

втб

аэрофлот

сбербанк россии

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Первый замглавы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил письмо главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой принять меры по недопущению дефицита кормов и их добавок, а также ветеринарных лекарств для домашних животных на российском рынке.В письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, депутат указывает, что к нему поступают запросы граждан, которые обеспокоены ситуацией, связанной с возможным ограничением и дефицитом поставок ввозимых из-за рубежа в РФ ветеринарных лекарств и кормов для животных в связи с вводимыми ограничениями, а также резким ростом цен на товары указанных групп."Прошу Вас принять меры по недопущению дефицита на рынке кормов и кормовых добавок для непродуктивных (домашних) животных, а также ветеринарных лекарств", - написал Бурматов.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220303/siluanov-1776381071.html

https://ria.ru/20220304/koreya-1776405349.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, донецкая народная республика, украина, сша, втб, аэрофлот, сбербанк россии, северный поток — 2