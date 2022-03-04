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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/koridory-1776580202.html
Россотрудничество попросило ООН повлиять на Киев для открытия гумкоридоров
Россотрудничество попросило ООН повлиять на Киев для открытия гумкоридоров - РИА Новости, 04.03.2022
Россотрудничество попросило ООН повлиять на Киев для открытия гумкоридоров
Россотрудничество направило запрос верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой оказать влияние на украинские власти в части открытия... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:15
2022-03-04T18:26
обострение ситуации в днр и лнр
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
оон
мишель бачелет
россия
наталья поклонская
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Россотрудничество направило запрос верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой оказать влияние на украинские власти в части открытия гуманитарных коридоров для выхода мирного населения, сообщила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская."Агентство направило запрос Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой оказать влияние на официальный Киев, чтобы украинская сторона открыла гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из Киева, Харькова, Мелитополя и других городов и населенных пунктов", - написала Поклонская в своем Telegram-канале. Она также прикрепила текст запроса за подписью главы Россотрудничества Евгения Примакова. В документе констатируется, что выход гражданских мирных жителей, включая граждан из других стран, блокируют украинские вооруженными формирования.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/gumkoridor-1776502247.html
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, оон, мишель бачелет, россия, наталья поклонская, ситуация в днр и лнр
18:15 04.03.2022 (обновлено: 18:26 04.03.2022)
 
Россотрудничество попросило ООН повлиять на Киев для открытия гумкоридоров

Россотрудничество попросило ООН повлиять на Киев для открытия гуманитарных коридоров

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПротивотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь
Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Россотрудничество направило запрос верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой оказать влияние на украинские власти в части открытия гуманитарных коридоров для выхода мирного населения, сообщила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская.
"Агентство направило запрос Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой оказать влияние на официальный Киев, чтобы украинская сторона открыла гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из Киева, Харькова, Мелитополя и других городов и населенных пунктов", - написала Поклонская в своем Telegram-канале. Она также прикрепила текст запроса за подписью главы Россотрудничества Евгения Примакова. В документе констатируется, что выход гражданских мирных жителей, включая граждан из других стран, блокируют украинские вооруженными формирования.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
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По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В миреООНМишель БачелетРоссияНаталья ПоклонскаяСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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