https://ria.ru/20220304/koridory-1776580202.html

Россотрудничество попросило ООН повлиять на Киев для открытия гумкоридоров

Россотрудничество попросило ООН повлиять на Киев для открытия гумкоридоров - РИА Новости, 04.03.2022

Россотрудничество попросило ООН повлиять на Киев для открытия гумкоридоров

Россотрудничество направило запрос верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой оказать влияние на украинские власти в части открытия... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:15

2022-03-04T18:15

2022-03-04T18:26

обострение ситуации в днр и лнр

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Россотрудничество направило запрос верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой оказать влияние на украинские власти в части открытия гуманитарных коридоров для выхода мирного населения, сообщила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская."Агентство направило запрос Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой оказать влияние на официальный Киев, чтобы украинская сторона открыла гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из Киева, Харькова, Мелитополя и других городов и населенных пунктов", - написала Поклонская в своем Telegram-канале. Она также прикрепила текст запроса за подписью главы Россотрудничества Евгения Примакова. В документе констатируется, что выход гражданских мирных жителей, включая граждан из других стран, блокируют украинские вооруженными формирования.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/gumkoridor-1776502247.html

https://ria.ru/20220304/basurin-1776419761.html

https://ria.ru/20220303/severodonetsk-1776315753.html

https://ria.ru/20220303/mariupol-1776176984.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, оон, мишель бачелет, россия, наталья поклонская, ситуация в днр и лнр