https://ria.ru/20220304/koridory-1776560978.html

В Киеве запросили международного посредника при создании гумкоридоров

В Киеве запросили международного посредника при создании гумкоридоров - РИА Новости, 04.03.2022

В Киеве запросили международного посредника при создании гумкоридоров

Советник главы офиса Владимира Зеленского Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не доверяет России, поэтому хочет иметь международного посредника при создании РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:07

2022-03-04T17:07

2022-03-04T18:44

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не доверяет России, поэтому хочет иметь международного посредника при создании гумкоридоров."Мы России вообще не доверяем, поэтому хотим иметь ответственного международного посредника. Мы не доверяем им, но мы должны создавать гуманитарные коридоры", - сказал Подоляк на брифинге, который транслировал телеканал "Рада".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/peskov-1776373747.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр