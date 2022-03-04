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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/koridory-1776560978.html
В Киеве запросили международного посредника при создании гумкоридоров
В Киеве запросили международного посредника при создании гумкоридоров - РИА Новости, 04.03.2022
В Киеве запросили международного посредника при создании гумкоридоров
Советник главы офиса Владимира Зеленского Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не доверяет России, поэтому хочет иметь международного посредника при создании РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:07
2022-03-04T18:44
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не доверяет России, поэтому хочет иметь международного посредника при создании гумкоридоров."Мы России вообще не доверяем, поэтому хотим иметь ответственного международного посредника. Мы не доверяем им, но мы должны создавать гуманитарные коридоры", - сказал Подоляк на брифинге, который транслировал телеканал "Рада".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/peskov-1776373747.html
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украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
17:07 04.03.2022 (обновлено: 18:44 04.03.2022)
 
В Киеве запросили международного посредника при создании гумкоридоров

Член украинской делегации Подоляк запросил международного посредника для гумкоридоров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отвечает на вопросы журналистов после завершения российско-украинских переговоров
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отвечает на вопросы журналистов после завершения российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отвечает на вопросы журналистов после завершения российско-украинских переговоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не доверяет России, поэтому хочет иметь международного посредника при создании гумкоридоров.
"Мы России вообще не доверяем, поэтому хотим иметь ответственного международного посредника. Мы не доверяем им, но мы должны создавать гуманитарные коридоры", - сказал Подоляк на брифинге, который транслировал телеканал "Рада".
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 21:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков оценил достигнутую договоренность России и Украины по гумкоридорам
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 00:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: Зеленский обсудил с местными властями "зеленые коридоры"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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